Madrid se ha despertado este martes con cientos de globos en las calles del norte de la ciudad.

Madrid Total Madrid se ha despertado este martes con cientos de globos en las calles del norte de la ciudad. Estibaliz Urcelay Un pequeño gesto con gran impacto: cada globo lleva un código QR. Escanéalo y Caleido donará 1 € al Hospital Universitario La Paz. La experiencia continúa el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, cuando la Sala de Eventos de Caleido se llenará de globos con premios directos. 3.000 € en desayunos, cenas, tarjetas regalo y experiencias. Solo necesitas ser parte del Club Caleido. ¡Acércate a conocer Caleido en el Paseo de la Castellana 259 E! Disfruta de su oferta de ocio, cultura y gastronomía. Ir a portada