El colesterol alto es una de las causas más frecuentes de riesgo cardiovascular.
Sociedad
El colesterol alto es una de las causas más frecuentes de riesgo cardiovascular.Estibaliz Urcelay
Mantener el colesterol bajo control no es cuestión de remedios mágicos, sino de pequeños gestos diarios, ejercicio y una alimentación equilibrada.
Los esteroles vegetales son unos componentes naturales que pueden ser clave para la reducción del colesterol
No todos los esteroles actúan igual: un informe del CSIC demuestra que su tipo y combinación puede influir en su eficacia.
Gracias a su combinación de esteroles vegetales, Danacol consigue ser hasta un 74% más eficaz.