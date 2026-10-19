Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama.
Ciencia
Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama.Cristina Yusta
Esta fecha nos recuerda la importancia de la detección precoz para una enfermedad con 38.000 nuevos casos al año.
Por este motivo, Vueling y la Asociación Española Contra el Cáncer han lanzado una campaña de concienciación.
La iniciativa presenta los cinco pasos clave para el diagnóstico temprano como si se tratara del control de seguridad del avión.
Durante el mes de octubre un avión de Vueling incorporará esas recomendaciones a bordo.