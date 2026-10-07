Llega a Madrid la Hispanidad 2026 con más de 200 actividades de música, danza, teatro y gastronomía
Llega a Madrid la Hispanidad 2026 con más de 200 actividades de música, danza, teatro y gastronomíaEstibaliz Urcelay
La Plaza de España acoge los principales conciertos: Sebastián Yatra (10 oct), Marta Sánchez (11 oct) y Carlos Baute (12 oct)
La Plaza Mayor y la Puerta del Sol se unen a la fiesta con más de 30 actuaciones gratuitas de bandas como Aterciopelados, La Santa Cecilia, 091 o Los Cumbia Stars.
Se suman a la programación ciclos de cine, muestras de arte y mucho flamenco
La noche del 12 de octubre, la Plaza de Cibeles despide la Hispanidad 2026 por todo lo alto con un gran espectáculo piromusical