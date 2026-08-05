¿Una IA hasta 7 veces más rápida? Samsung Galaxy Z Fold8 Series revoluciona los plegables
Tecnología
¿Una IA hasta 7 veces más rápida? Samsung Galaxy Z Fold8 Series revoluciona los plegablesG.M.
Productividad absoluta en 8’’. El Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra convierte su pantalla desplegable en un escritorio móvil con multitarea inteligente y automatización en tiempo real.
De las redes al cine en tus manos: el Samsung Galaxy Z Fold8 combina formato vertical para tus contenidos favoritos y pantalla cinematográfica para una inmersión total.
Tecnología que se pliega a tu estilo: con el ultra compacto Samsung Galaxy Z Flip8 y su FlexCam sin manos, la IA se convierte en tu estudio fotográfico personal.
Un mismo ADN de innovación, tres propósitos. ¿Cuál de estos tres plegables encaja más con tu día a día?