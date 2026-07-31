Hoy en día viajamos más y nos movemos tanto que necesitamos proteger la casa con algo más moderno y adaptado.
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SEGUROS

Hoy en día viajamos más y nos movemos tanto que necesitamos proteger la casa con algo más moderno y adaptado.

G.M.

El miedo a los robos o a que nos ocupen nuestra vivienda hace que busquemos alarmas más inteligentes y conectadas.

El seguro de toda la vida o una alarma aislada resultan insuficientes para responder de forma eficaz a algunas de las amenazas más comunes actualmente.

Occident y Movistar Prosegur Alarmas se han aliado para ofrecer un combo perfecto entre seguro de hogar y alarma conectada.

‘Hogar doble protección’, tu plan de doble protección, cuida tu casa antes, durante y después del problema, pagando la misma cuota.

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