Hoy en día viajamos más y nos movemos tanto que necesitamos proteger la casa con algo más moderno y adaptado.
SEGUROS
Hoy en día viajamos más y nos movemos tanto que necesitamos proteger la casa con algo más moderno y adaptado.G.M.
El miedo a los robos o a que nos ocupen nuestra vivienda hace que busquemos alarmas más inteligentes y conectadas.
El seguro de toda la vida o una alarma aislada resultan insuficientes para responder de forma eficaz a algunas de las amenazas más comunes actualmente.
Occident y Movistar Prosegur Alarmas se han aliado para ofrecer un combo perfecto entre seguro de hogar y alarma conectada.
‘Hogar doble protección’, tu plan de doble protección, cuida tu casa antes, durante y después del problema, pagando la misma cuota.