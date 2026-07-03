Si alquilas tu vivienda a turistas, comprueba que tu seguro de hogar siga protegiéndote
SEGUROS
Si alquilas tu vivienda a turistas, comprueba que tu seguro de hogar siga protegiéndoteG.M
El uso turístico de una vivienda implica riesgos diferentes a los de una residencia habitual, como daños materiales, robos o posibles reclamaciones de los huéspedes.
Comunicar a tu aseguradora que la vivienda se destinará al alquiler vacacional puede ser fundamental para evitar problemas de cobertura cuando ocurra un imprevisto.
Los seguros diseñados para viviendas de alquiler turístico pueden incluir coberturas específicas como responsabilidad civil, defensa jurídica o protección frente a daños ocasionados por los huéspedes.
Antes de publicar tu anuncio o recibir a nuevos viajeros, revisa que tu seguro esté adaptado al uso turístico para alquilar con mayor tranquilidad.