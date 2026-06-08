El 20 de junio se celebra en Valladolid el LASAMOA Pool Festival, un evento urbano y sostenible en la playa de Las Moreras y el Paseo del Catarro

VALLADOLID El 20 de junio se celebra en Valladolid el LASAMOA Pool Festival, un evento urbano y sostenible en la playa de Las Moreras y el Paseo del Catarro Alvar Salvador Es un proyecto estratégico del Ayuntamiento de Valladolid e IdeVa para reconectar a los ciudadanos con el río Pisuerga. El festival ofrece acceso libre y gratuito de 10:00 a 00:00 horas con actividades familiares, deportivas, musicales y medioambientales. El evento recupera el espíritu de la antigua piscina 'La Samoa', conectando la memoria histórica de la ciudad con la sostenibilidad. Organizado en varias zonas temáticas, el festival busca difundir la Misión Valladolid para lograr una ciudad cero emisiones en 2030. Ir a portada