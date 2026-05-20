¿Qué cambia con la nueva normativa de patinetes eléctricos que ha entrado en vigor en 2026?

SEGUROS ¿Qué cambia con la nueva normativa de patinetes eléctricos que ha entrado en vigor en 2026? Cristina Yusta Los patinetes ahora están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil para poder circular. Circular sin seguro puede implicar sanciones económicas que superen los 1.000 euros. También es obligatorio registrar el vehículo en la DGT para obtener un número de identificación. Esta matrícula debe colocarse bajo la luz trasera del vehículo. Ir a portada