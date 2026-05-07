En un mundo que corre, parar es el verdadero lujo. Descubre el turismo silencioso en Extremadura: donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla.
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En un mundo que corre, parar es el verdadero lujo. Descubre el turismo silencioso en Extremadura: donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla.Estibaliz Urcelay
La región cuenta con 1.500 km de costa de agua dulce y 50 espacios naturales protegidos por la UNESCO.
Posee 3 certificaciones Starlight por la pureza de su firmamento, ofreciendo uno de los cielos más limpios y estrellados de toda Europa.
Completa la experiencia entre escenarios de 'Juego de Tronos' y dehesas centenarias, donde la gastronomía de origen pone el broche final a la calma