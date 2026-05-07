En un mundo que corre, parar es el verdadero lujo. Descubre el turismo silencioso en Extremadura: donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla.

Destinos En un mundo que corre, parar es el verdadero lujo. Descubre el turismo silencioso en Extremadura: donde el tiempo se detiene y la naturaleza habla. Estibaliz Urcelay La región cuenta con 1.500 km de costa de agua dulce y 50 espacios naturales protegidos por la UNESCO. Posee 3 certificaciones Starlight por la pureza de su firmamento, ofreciendo uno de los cielos más limpios y estrellados de toda Europa. Completa la experiencia entre escenarios de 'Juego de Tronos' y dehesas centenarias, donde la gastronomía de origen pone el broche final a la calma Ir a portada