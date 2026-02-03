¡El motor no para! El sector de la moto y de los vehículos ligeros logra su mayor volumen de ventas en 17 años y prevé un alza del 4% para 2026

¡El motor no para! El sector de la moto y de los vehículos ligeros logra su mayor volumen de ventas en 17 años y prevé un alza del 4% para 2026Ankor Tejero
El Scooter es el rey. Ya representa la mitad del mercado de las dos ruedas y los vehículos ligeros en 2025. Su éxito se debe a su practicidad para evitar atascos y su facilidad para circular por las nuevas Zonas de Bajas Emisiones.
¿Por qué este crecimiento? Tras liquidar stock por la Euro5, 2025 estrenó la normativa Euro5+. Esta ley exige pruebas más duras de emisiones y durabilidad, garantizando vehículos más limpios y eficientes.
La cruz de la moneda: el parque está envejecido. La edad media de las motos en España es de 17,9 años. Además, el mercado de segunda mano sigue doblando al de vehículos nuevos, dificultando la renovación.
Horizonte 2026. Se prevé un crecimiento del 4% hasta las 275.700 unidades. Las motocicletas liderarán el alza con un 6,1%, consolidando la pasión por las dos ruedas.