Maribel Verdú, 55 años, sobre el desayuno que toma a diario: "No renuncio a nada, tomo pan con esto" J. Rodríguez Maribel Verdú, a sus 55 años, mantiene una rutina saludable sin restricciones, disfrutando de alimentos como la mayonesa y los desayunos tradicionales. La actriz destaca por equilibrar su dieta, compensando excesos con alimentos saludables y sin renunciar al placer de comer lo que le gusta. Además de cuidar su alimentación, Verdú complementa su estilo de vida con ejercicio regular, incluyendo yoga, caminatas diarias y entrenamiento funcional de fuerza.