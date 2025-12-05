Maribel Verdú, 55 años, sobre el desayuno que toma a diario: "No renuncio a nada, tomo pan con esto"
Logo de El Español
Esquema de cuadrantes para priorizar tareas según la Matriz de Eisenhower.
CIENCIA

Maribel Verdú, 55 años, sobre el desayuno que toma a diario: "No renuncio a nada, tomo pan con esto"

J. Rodríguez
Esquema de cuadrantes para priorizar tareas según la Matriz de Eisenhower.

Maribel Verdú, a sus 55 años, mantiene una rutina saludable sin restricciones, disfrutando de alimentos como la mayonesa y los desayunos tradicionales.

Publicidad: 3
Mano tachando una tarea rápida para la Regla de los Dos Minutos.

La actriz destaca por equilibrar su dieta, compensando excesos con alimentos saludables y sin renunciar al placer de comer lo que le gusta.

Imagen de ejemplo 6

Además de cuidar su alimentación, Verdú complementa su estilo de vida con ejercicio regular, incluyendo yoga, caminatas diarias y entrenamiento funcional de fuerza.

Ir a portada
Ir a portada