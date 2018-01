Las entidades sociales, claves en la solución de la problemática

Las entidades sociales, del Tercer Sector u ONG’s son uno de los primeros emplazamientos a los que acuden las familias con dificultades para el pago de los recibos energéticos. Estas entidades pueden acreditar su situación de vulnerabilidad que las empresas, por sí mismas, no pueden conocer.

Medidas como la provisión de mantas o de comida precocinada, la utilización de instalaciones para recargar dispositivos y pequeñas rehabilitaciones que mejoren el comportamiento energético de las viviendas son medidas paliativas que se están aplicando. No obstante, estas iniciativas no solucionan el problema de raíz y a esto se suma que estas entidades muchas veces no dan abasto para atender todas las peticiones de ayuda.

Es ahí donde entra en juego la colaboración de estas entidades con las empresas energéticas en temas como el consumo de energía, eficiencia energética, así como el asesoramiento sobre facturas… Esto permite combatir la pobreza energética con mayor eficacia.