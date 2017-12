¿Cuáles son las características arquitectónicas más reseñables de Londres?

Que todos los planes que se han querido hacer nunca se han podido hacer. La ciudad ha crecido a base de concitar intereses privados que se peleaban entre sí hasta que aquello se acomodaba y si no mediaba el Parlamento. El ropaje que adquiría lo que se construía fue diverso según las épocas. La ciudad tiene muchos disfraces sucesivos y arquitectónicamente hay piezas estupendas y otras que se repiten mucho y son más bien corrientes. La enorme novedad es lo que se está haciendo ahora, se está construyendo muchísimo y unos edificios espectaculares en unos solares muy constreñidos. (…) Muchos de ellos se construyen encima de una estación, de manera que la gente que trabaja allí coge el tren y llega en mangas de camisa al despacho. Además, tienen ahí abajo, en esa estación, tiendas, supermercados, una farmacia… La estación hace de centro urbano, no es un simple lugar de paso. Luego, en torno a la estación, se hacen otros grandes núcleos de residencia.

¿Cómo de grande es la brecha entre el centro y la periferia?

Londres se empeñó en que no podía crecer más el centro y que había que hacer una barrera la cual llamaron green belt (cinturón verde). Se hizo un plan después de la II Guerra Mundial —en la guerra la gente siempre piensa mucho— para que la ciudad no se extendiera, pero pasó lo de siempre: creció más allá de cinturón. Entonces ahora hay un centro, un anillo verde y luego otra corona de ciudades que en principio se pensaba que iban a ser autónomas (trabajo y residencia juntos), pero no funcionó bien. Por lo tanto, la periferia tiene ahora dos escalones, pero gracias a la mejora en la velocidad de los trenes el tiempo de ir a la ciudad no ha crecido excesivamente.

¿Qué define más a una ciudad: el urbanismo o la cultura y personalidad de sus habitantes?

Cada ciudad es un mundo, todas son distintas. Eso lo he aprendido haciendo esta serie de libros. No se pueden extrapolar pautas y medidas. En Londres, creo que marca más el carácter que el urbanismo.

¿Y cómo es el carácter de los londinenses?

Eso ya es muy complicado y requeriría otro libro (risas). No sé si me atrevería a hacerlo.

Cuando los españoles viajamos a Londres, siempre visitamos los lugares más emblemáticos: Buckingham, Picadilly, Westminster… ¿Qué hay más allá de eso?

Conocemos mal Londres, vamos siempre a estos mismos sitios, los que podríamos llamar lugares turísticos. Londres ha cambiado muchísimo y se ha hecho interesante donde no está el turismo. ¿Y dónde no está el turismo? Pues es muy fácil: no hay más que dispersarse y coger autobuses y metros.

¿Qué puede significar el ‘brexit’ para Londres?

Londres no quería el ‘brexit’. No se lo esperaban, es una faena ir para atrás. Pero como los ingleses son gente tan pragmática y tan buenos negociantes conseguirán salir de este atolladero y sacar ventaja. Algo se les ocurrirá para posicionarse en el mundo mejor que como estaban. Y también mejor para todos. Pero para España es mejor una Inglaterra que esté presente en nuestra vida. (…) Cualquier español con dos dedos de frente nunca le va a parecer bien que alguien se vaya de su proximidad, es una locura, a quién se le ocurre largarse de algún sitio.

La ciudad también tiene una tradición literaria muy grande: en sus calles nacieron Sherlock Holmes, Oliver Twist, Jack el Destripador…

Cada lugar de Londres, por muy recóndito que sea, siempre tiene algún personaje de alguna novela o drama. En cuanto rebuscas un poquito, ves que este se utilizó en una novela de Dickens, en una de Poe, en tal obra de teatro… Es una ciudad donde la cultura rebosa por todos lados. Y te voy a dar un dato chocante: en Londres el teatro tiene más espectadores que el fútbol.