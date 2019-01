Íntimamente relacionada con este espíritu surge el concepto de “rejilla urbana”, una cuadrícula que hace reconocible el mapa de la ciudad y al que el libro le dedica el segundo de sus capítulos. El cómo ese trazado rectilíneo se ha acabado imponiendo en el terreno es algo casi único en el mundo:

Entre los rasgos que destacaría de San Francisco, el primero está en la cabeza de todos: las calles, con esas míticas cuestas, subidas y bajadas que hemos visto reflejadas en miles de películas… esa rejilla tan fuerte y potente impuesta sobre una superficie tan irregular es algo que no se ha hecho en ninguna ciudad. Las ciudades se adaptan más a su topografía y aquí no, aquí se impuso ese modelo.

El trazado urbano grabado a fuego es el primer rasgo de los cuatro que, a juicio de Aguiló, definen este lugar tan especial. El segundo, imprescindible para entender San Francisco, es la bahía: “Es importantísima, lo que le ha dado presencia en el mundo, porque era el mejor puerto del Océano Pacífico”. A lo largo de su historia ha sido una especie de salida de la civilización al mar, y su importancia estratégica es tal que centralizó la conquista del Oeste y la posterior fiebre del oro, episodios que impulsaron el desarrollo de la urbe.

Pero en el centro de todo está la bahía como “vocación de la ciudad; de hecho, a San Francisco le gusta definirse como ‘city at the bay’ (ciudad en la bahía), porque no consideran únicamente el núcleo sino todo lo que está alrededor, incluyendo Sausalito por un lado, Oakland por otro, y Silicon Valley por abajo… todos estos lugares forman parte dela ciudad y se vinculan por la bahía”.