‘One Planet, One Health’, la apuesta de Danone por la salud y un entorno sostenible

El doble proyecto de progreso tanto económico como social está en el ADN de la compañía desde su fundación.

Toda empresa nace con una idea y con una premisa básica: ser rentable. Pero las que por su dimensión y profundidad de miras tienen una mayor responsabilidad con su entorno, entienden que el éxito es mucho más que un balance positivo en las cuentas. Preservar el medio ambiente y contribuir a mejorar la sociedad es algo que está solo al alcance de las que buscan la excelencia y el bien común.

Danone es mundialmente conocida por sus productos. Con presencia en más de 140 países, puede sorprender que su historia comience en una farmacia. Fue allí donde Isaac Carasso, un hombre de origen griego afincado en Barcelona, comenzó a vender yogur, un producto elaborado a partir de leche fermentada y relativamente desconocido en Occidente que servía para cuidar la salud. Era 1919 y, con aquel primer paso, Danone iniciaba su andadura. Hoy, casi un siglo después, la compañía es un referente en el sector de la alimentación al tiempo que ha integrado la sostenibilidad en todas sus áreas de su actividad. Para Danone no debería haber agendas paralelas entre RSC y negocio: “La sostenibilidad debe ser parte de las decisiones empresariales”, apunta Laia Mas, directora de Public Affairs de Danone Iberia.

El nuevo posicionamiento de la compañía: 'One Planet, One Health' (Un Planeta, Una Salud), define muy bien este espíritu de compromiso con la salud de las personas y con el ecosistema en el que viven, a la vez que resume su vocación de ser motor de cambio para la sociedad. En palabras de Emmanuel Faber, presidente y CEO de Danone, se trata cumplir con “la necesidad de pensar en el bienestar de las personas como una lógica integrada en el proceso empresarial, no solo como una opción más”.

Y es que el compromiso con las personas está en el ADN de la firma. Para la empresa, el discurso que su entonces presidente, Antoine Riboud, pronunció en 1972 fue icónico. En él se sentaban las bases del futuro de Danone, al advertir que "sólo hay un crecimiento económico si va de la mano del crecimiento social”. Nacía así el doble proyecto de Danone que busca cuidar la salud del consumidor y, a la vez, la sostenibilidad del planeta.