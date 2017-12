Son las 11 y media de la mañana y Agromayor recibe a EL ESPAÑOL en el Five Guys del centro comercial Plaza Río 2, en Madrid. A estas horas el local no está todavía abierto al público, pero los trabajadores han empezado el turno a las 7 de la mañana para preparar y cortar los ingredientes que han traído los proveedores.

Pasó seis meses cortando patatas en Londres, donde se metió hasta la cocina de Five Guys para conocer los entresijos de la compañía. Lo hizo por petición de la marca, al poco tiempo de ser nombrado director general de Five Guys en España, Francia y Portugal para liderar el proceso de aterrizaje y expansión de la compañía americana. Daniel Agromayor (Bilbao, 1968) rezuma alegría durante toda la conversación y habla de ésta como una de las mejores experiencias de su vida.

Después de 18 años en McDonald’s decides dejarlo todo y empezar en Five Guys con un proyecto nuevo, ¿cómo aparece esa oportunidad?

Hace aproximadamente dos años cierro un acuerdo con Five Guys y decido vestir la camiseta roja, con gran orgullo. Es un proyecto que desde el primer momento me ha fascinado porque yo conocía la marca de EEUU. Lo recuerdo con muchísimo cariño. Unos chicos vestidos de rojo haciéndolo todo a mano, sin ninguna máquina que sonara... me pareció revolucionaria. No es que lo persiguiera, pero el río de la vida me llevó a Five Guys. No dudé ni un segundo. No porque no estuviera bien donde estaba, que pasé 18 años fabulosos, sino que esto era una experiencia nueva, se me dio una bola de barro en bruto para formar el vaso con mi gente.

A pesar de no dudar ni un segundo, tenías un puesto cómodo y trabajabas en una compañía reconocida, ¿no sentiste miedo?

Sí, absolutamente, y a pesar de ser de Bilbao (se ríe). Probablemente he borrado algunas de esas dudas. Salir de la zona de confort muchas veces es muy dificil. Pero hay que innovar, hay que ser atrevidos. Además, el riesgo era bajo. Yo conocía el sector, la marca... y sí que pensaba que había un segmento que en España no teníamos, que los americanos llaman el better burger. Yo sí que pensaba que había ahí un segmento, una categoría que desarrollar.

La filosofía de Five Guys se ha mantenido casi inalterable desde que nació, en 1986. Lo hizo de la mano de Jerry y Janie Murrel y sus cinco hijos (five guys) con un pequeño local en Arlington, Virginia. Su crecimiento en estos 30 años ha sido espectacular, pero nunca hasta 2013 había salido de EEUU, donde hoy factura 1.500 millones de dólares. “Ni en sus sueños lo habrían imaginado”, dice Agromayor. Entonces, desembarcó en Reino Unido. Hoy también tiene presencia en Francia, España y, desde hace unas semanas, en Alemania.