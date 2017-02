Toyota Proace Verso, pensando en la familia y el ocio

Toyota lanzó hace unos meses la nueva generación del Proace, un furgón modular construido en colaboración con PSA, algo que ya ocurrió en la anterior generación del modelo japonés. Este furgón se comercializaba hasta ahora únicamente en versión de carga, llegando ahora la versión Proace Verso, con un planteamiento más familiar.

El Proace Verso se puede considerar prácticamente un monovolumen al uso, siendo además uno de los más capaces del segmento gracias a su espacio para carga y sus hasta 9 plazas hábiles. Estéticamente se diferencia de la versión de carga gracias a molduras y detalles cromados, que redondean la imagen del conjunto.

En el interior, los revestimientos y materiales utilizados son de mejor calidad, ofreciendo un tacto más agradable. No obstante, no deja de ser un monovolumen derivado de un vehículo industrial, por lo que la calidad percibida en cuanto a tacto de mandos y suavidad no es equiparable a un turismo al uso.

La gama Proace Verso está formada por tres versiones diferentes en función de su longitud (Compact, Medio (L1) y Largo (L2)), con tres acabados -Shuttle, Family y VIP- En el mercado español, inicialmente se podrán adquirir las variantes Compact y Medio, tanto en acabado Shuttle como Family. El acabado VIP y la carrocería más larga (L2) llegarán en los próximos meses.

El Proace Verso estará disponible con cuatro motorizaciones diferentes, todas ellas diésel, bautizadas como 95D, 115D, 150D y 180D, correspondiendo las dos primeras a un motor 1.6 D4-D y las dos últimas a una unidad 2.0 D4-D, ambas de cuatro cilindros. La menos potente, de 95 CV, se ofrece con una caja de cambios manual de 5 velocidades. Las dos intermedias, de 115 y 150 CV, contarán con una caja manual de 6 velocidades, siendo automática para la versión más potente, de 180 CV.

La variante Shuttle está enfocada principalmente a trabajadores autónomos, que utilizan el vehículo tanto para trabajar como en un plano más familiar, de ocio. Este acabado ofrece de serie, entre otros elementos, aire acondicionado, airbags de conductor y pasajero, control de crucero, control de estabilidad, cristales posteriores oscurecidos (2ª y 3ª fila), equipo de sonido con conexión Bluetooth, espejos exteriores eléctricos y calefactables y luces LED de circulación diurna.

La versión Family, pensada prioritariamente para un uso como vehículo familiar y de ocio, ofrece un equipamiento aún más extenso de serie, añadiendo a la dotación del acabado Shuttle elementos como climatizador bizona para las plazas traseras, red cubrequipajes, respaldo reclinable en los asientos de los pasajeros, mesas tipo avión en los respaldos de los asientos delanteros y portón con luneta abatible, calefactada y limpiaparabrisas.

No faltan, por supuesto numerosos paquetes de equipamiento opcional, que completan la dotación de cada cliente en concreto. El Toyota Proace Verso se lanza con un precio que arranca en los 22.125 € de la variante Shuttle y en los 26.825 € para la versión Family.