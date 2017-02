McLaren abrirá un centro nuevo solo para el desarrollo de su chasis monocasco de fibra de carbono

McLaren lleva un tiempo sin anunciar su próximo lanzamiento pero va dejando migas de pan que los amantes del motor y fanáticos de la marca van siguiendo esperando que en la próxima, esté el premio final. Primero mostró el chasis monocasco de fibra de carbono de su próximo deportivo de mayor nivel en su gama, y después anunció que volvería a colaborar con BMW en el desarrollo de sus futuros coches. Ahora la firma de Woking ha anunciado que tendrá unas nuevas instalaciones que serán un centro de producción para sus chasis monocasco de fibra de carbono.

Se llama "Composites Technology Centre", y está emplazado cerca de la universidad de Sheffield, en la misma localidad, contando también con el apoyo del ayuntamiento. Allí McLaren dará forma y color a sus nuevos chasis de fibra de carbono de su nueva generación de superdeportivos, pero no será corto el tiempo de espera hasta ver uno de estos coches con piezas de las nuevas instalaciones.

Si que se fabricará este mismo año un chasis de pre-producción en las nuevas instalaciones, pero por el contrario no será hasta 2020 cuando veamos en la calle un chasis fabricado íntegramente allí, en un modelo final de producción. Así que hasta que no llegue un nuevo sustituto del McLaren P1 es probable que esto no suceda.

El centro ha costado una inversión de 50 millones de libras y dará empleo a 200 personas. Ademas de los chasis de los modelos de calle, también producirán los chasis de fibra de carbono de los coches de competición.

McLaren está apostando fuerte por este elemento clave en su nueva generación de modelos de la familia Super Series, donde se engloban modelos como el 650S o el 675LT. Gracias al nuevo chasis monocasco que anunció hace poco, han reducido su peso y su centro de gravedad, además de mejorar el acceso al habitáculo. McLaren integrará esta novedad en su nuevo coche que presentará en el Salón de Ginebra y que será el sustituto del 650S.