Audi R8 Spyder V10 Plus, para los más inconformistas

A pesar de que Audi ya mostró al público hace un año su nuevo R8 Spyder, la firma de los cuatro aros no había hablado hasta ahora de la versión más radical del mismo, el V10 Plus, que asegura un extra de potencia para aquellos que no se conforman con tener ‘únicamente’ 540 CV de potencia en el pie derecho. El fabricante de Ingolstadt también ha aprovechado el verano para anunciar oficialmente la llegada del R8 Spyder V10 Plus, del que extraerá hasta 610 CV de su bloque V10 atmosférico.

No se han exprimido mucho el cerebro para llegar a presentar la ‘evolución’ de un vehículo que ya en el pasado fue un éxito. En este caso, este aumento de potencia le permite también mejorar el resto de cifras, con un 0 a 100 km/h que se completa en apenas 3,3 segundos y una velocidad máxima que se sitúa en unos más que agradables 328 km/h. Es la tracción total quattro la encargada de trasferir al suelo todos esos caballos y los 560 N de par máximo a 6.500 rpm generados. Por su parte, los consumos combinados se sitúan en unos 11,7 litros a los 100 km, números habituales cuando hablamos de deportivos capaces de bajar de los 4 segundos en el 0 a 100. Para su transmisión por su parte, se ha optado por la caja de cambios S tronic y un diferencial mecánico trasero.

Esta variante aún más radical del R8 Spyder debía contar también con un apartado de frenos y suspensiones a la altura, por lo que se ha optado por equipar de serie frenos carbocerámicos y además dentro del catálogo de extras se ofrece de forma opcional la eficiente suspensión Magnetic Ride. En cuanto a la capota -en el caso del McLaren 570S Spider se utiliza un techo rígido- se consigue un peso de 44 kilogramos en su conjunto, pudiéndose accionar hasta los 50 km/h y completándose el proceso, tanto de apertura como de cierren, en unos 20 segundos.

En el interior, las butacas han sido tapizadas en cuero napa, al cual se le ha aplicado un tratamiento especial para no perder color con el paso del tiempo y la luz del sol. Un habitáculo en el que hay numerosos detalles en fibra de carbono y en el que también nos encontramos el aclamado Audi Virtual Cockpit, acompañado del volante multifunción. En cuanto al precio, por el momento sólo conocemos que en el mercado alemán parte de los 207.500 euros y que se espera que esté disponible después del verano.