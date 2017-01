Si buscas coche de segunda mano, ahora podrás hacerlo en Wallapop

Antes o después tenia que llegar este paso. Wallapop, la app en la que comprar o vender todo aquello que tengas por casa y no uses da un salto hacia el sector de los coches de segunda mano, lanzando una herramienta específica para la compraventa de vehículos de segunda mano. Ahora además de esos regalos que no devolviste a tiempo podrás vender tu coche de forma más eficaz.

Y es que hasta hoy se podían encontrar coches, motos y piezas y accesorios dentro de la popular app, pero era un tanto complicado encontrarlos de forma rápida y cómoda. Por eso ahora, según Bernard Reiner, el director comercial de la marca, se va a "apostar por renovar el sector de la compraventa de vehículos de ocasión". Con esta nueva herramienta buscarán la mayor eficacia, comodidad y rapidez para el usuario a la hora de buscar un coche.

Ahora en la aplicación móvil habrá una nueva categoría específica y un filtro especial para vehículos con el que potenciar este mercado. Se canalizará en dos frentes: por un lado una serie de "colecciones recurrentes" relacionadas con esta temática y por otro poniendo a disposición de los profesionales del sector una herramienta para volcar todo su catálogo de forma sencilla, además de poner a su alcance un chat profesional con funciones más avanzadas para mejorar la compra.

Es un gran paso para Wallapop, pero solo uno más en Internet. Estas alternativas de compraventa a los concesionarios cobra fuerza y ya se dio el caso de Amazon. El gigante del comercio online permitió vender en Francia el Seat Mii by Mango a través de Amazon, siendo todo un éxito. En Estados Unidos incluso existe un configurador de vehículos en la web de la empresa.

Una de las razones de esta acción es que en España tenemos un parque móvil muy antiguo, lo que ha provocado un aumento de las ventas en un 12,3 % en 2016 con respecto al año anterior. Evidentemente Wallapop ha querido aprovechar esta oportunidad.