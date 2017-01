¿Están los conductores preparados para el coche autónomo?

La conducción autónoma es una realidad que poco a poco está instalándose en nuestro día a día, con diversos sistemas que comienzan a desplazar al conductor en sus tareas habituales, sobre todo cuando se trata de largos desplazamientos por vías rápidas, descargando de estrés al conductor.

No obstante, no son pocas las voces que se oyen rechazando de plano este tipo de asistencia, haciendo del "placer de conducir" su arma más fuerte. Nos guste o no, la conducción autónoma apunta a convertirse en la próxima -y cercana- gran revolución en el mundo del automóvil, pero...¿están los conductores españoles preparados para ello?

El fabricante de neumáticos Goodyear, en colaboración con el London School of Economics and Political Science (LSE) ha llevado a cabo una gran encuesta a nivel europeo con la que desgranar todos los detalles de la opinión de los conductores acerca de esta tecnología.

Si nos centramos en nuestro país, destaca por ejemplo que el 30% de encuestados se sentiría cómodo viajando en un vehículo equipado con un sistema de conducción autónoma, algo que, por contra, incomoda al 35% de los encuestados. Al 34% le parece bien compartir carreteras con este tipo de vehículos.

El 42% de los conductores españoles que han participado en esta encuesta considera que la mayoría de los accidentes se deben al factor humano, por lo que los coches autónomos serán más seguros en estas circunstancias, aunque al mismo porcentaje le parece "poco importante" la comunicación entre conductores en pos de una mayor seguridad vial.

El poder de las máquinas sobre el ser humano es cada vez mayor, pero parece que a los españoles no les molesta en exceso ya que sólo el 14% de los encuestados siente la necesidad de tomar el control del vehículo, en comparación con el 28% para todos los países.

El 57% de los españoles manifiesta que le gusta conducir, al 59%, además, le resulta fácil; y el 60% afirma que le gustaría conocer el funcionamiento de su vehículo, en comparación con el 51% para los 11 países. Mientras que los checos son los más preocupados por la pérdida del placer de conducir, los españoles nos colocamos en la media europea, asumiendo una cierta pérdida de sensaciones en beneficio de un mayor control por parte de los coche autónomos.