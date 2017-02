16 ideas para un San Valentín diferente

Según las psicólogas de la Universidad de Hertfordshire (Reino Unido) Carol Mayet y Karen Pine, en un estudio de 2010, hacerle un regalo a alguien permite transmitir un mensaje a la otra persona sin necesidad de usar palabras. Aquí tienes una galería con siete ideas para que tu regalo diga: "Te quiero".

Aunque flores, perfumes, joyas y tarjetas suelen ser las primeras opciones que se nos vienen a la mente para regalar en esa fecha, los mejores regalos de San Valentín se disfrutan en pareja, como cenas románticas y viajes. Así que aquí tienes nueve sugerencias más, para celebrar el día de los enamorados de forma original, ahora o cuando surja la oportunidad.

Praga es el nuevo París

Pero, ¿por qué no salirnos de lo normal? Si quieres regalarle a tu pareja un viaje, recuerda que Praga es el nuevo París, pues se ha convertido en el destino turístico más popular. Según un estudio realizado por el portal de reservas online HOTEL DE, las reservas de habitaciones dobles en Europa son alrededor del 17% más altas el 14 de febrero que en cualquier otro fin de semana del resto del año, y el destino preferido para un fin de semana fugaz en el "día del amor" es Praga.

¿Sabías que las reservas de habitaciones dobles en Europa son alrededor del 17% más altas el 14 de febrero que en cualquier fin de semana del resto del año? Con un 67 % de las reservas, la capital checa deja atrás a París (con sólo un aumento del 35 %). Viena y Roma ocupan el tercer y cuarto lugar, con 22 y 16 %, respectivamente.

Masaje para dos

Los hoteles con spa son también los más demandados pero, si no tienes tiempo, lo mejor es relajar cuerpo y mente en los Centros Caroli, con cualquiera de sus tratamientos y rituales para dos, con SPA Privado incluido en el que podréis relajaros y degustar una copa de champán al finalizar. El masaje puede disfrutarse de forma individual o en pareja (en una de sus cabinas dobles), y su nuevo tratamiento de Jazmín (con su inconfundible y revitalizante aroma y efectos hidratantes) ayuda a mejorar la elasticidad de la piel, nutriéndola, protegiéndola y reparándola después de los duros efectos del frío del invierno.

Además, tras el masaje se puede completar la romántica velada con una cena en los restaurantes de los hoteles en los que se ubican los Centros Caroli: Only YOU Hotel Atocha, Meliá Castilla, Relais-Chateâux Orfila, Relais-Chateâux Valdepalacios y The Westin Valencia.

Escapada de cuento

HomeAway propone alojarse en castillos de Irlanda, Escocia, Baviera y Francia para celebrar el romanticismo, a lo Downton Abbey, y que sea inolvidable. La empresa de alquiler de apartamentos, chalets y casas de vacaciones ofrece otros lugares de ensueño en los que escaparse en pareja.

Para huir de los viajes más típicos

Conocer y saborear las mejores cervezas belgas, disfrutar del lujo y la velocidad conduciendo un Ferrari y descargar adrenalina disparando armas en Las Vegas son algunos de los planes que ofrece Civitatis.com para vivir un San Valentín diferente. Aunque en la web especializada endistribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español también puedes escoger vivir un día de compras en Nueva York o degustar los sabores de la Toscana y sus vinos en un tour gastronómico, entre otros muchos.

Díselo con música

Pepe (punki), Tony (rumbero) y Guillé (profesor de música clásica) han compuesto una canción de amor personalizada para el día de San Valentin, Tu nombre sabe a poesía, una declaración de amor musical que puedes personalizar para tu chic@, con más de 300 nombres diferentes, en la app Soundji.

Casarse al estilo Las Vegas

Al ritmo del mítico tema de Elvis Love me tender, todos los enamorados que quieran y se hayan inscrito podrán "casarse" al estilo Las Vegas. Bastará con acudir a algunos de los restaurantes Tommy Mel’s en los que RafaEl Vis, reverendo oficial de la Elvis Church, efectuará su particular ritual con su capilla portátil y certificado de matrimonio. Sólo hay que inscribirse a través del email: bodas@tommymels.comDecoración con corazones, las canciones más románticas de los 50 y un menú especial para dos (que incluye un Combo Love de entrante, una bebida, un plato principal para cada comensal y un delicioso postre para compartir) convierten febrero en el mes del amor, todos los días de la semana, a un precio de 14,95 euros por persona.

Pero, si quieres más alternativas para tu cena romántica, aquí tienes una selección con Los mejores restaurantes para San Valentín en Madrid

Un cóctel a media luz

Luz tenue, mesas bajas y una gran barra a dos alturas, en Barbara Ann (calle Santa Teresa 8, Madrid) podrás saborear All you need is, un original cóctel, diseñado por su barman Lorenzo Paiola, a base de ginebra, lima, fruta de la pasión y chocolate blanco. A este combinado se une un delicioso postre que han bautizado como Love me do. Un tiramisú de pétalos de rosa, con pasión y savoiardi de mango, pone el punto y final a una romántica noche.

Brindis por un amor de cine

La casa de champagne francesa Piper-Heidsieck ha creado un magnum en edición limitada de Piper-Heidsieck Cuvée Brut, bañada en rojo y con una tira de película en color oro que rodea la botella. Con ella brindarán los nominados y los ganadores de los Oscars 2017. Puedes regalársela a tu "amor de cine" por 36€

Una petición al santo

El día de San Valentín, la iglesia de San Antón de Madrid (Calle Hortaleza, núm. 63), gestionada por el Padre Ángel, celebrará que el templo de Chueca posee las reliquias del santo patrón de los enamorados. Y, como ya se hizo el año pasado, el templo ofrecerá a todos los visitantes unas cintas de tela para escribir un deseo, un nombre, una petición… y colgarlas en la verja que protege las reliquias de San Valentín.