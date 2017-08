Lacalle-Escohotado: el control monetario solo empobrece la economía

Cuarto capítulo de la serie de vídeos que estamos publicando durante todo este mes de agosto en EL ESPAÑOL con lo más destacado de una larga conversación en la que el economista liberal Daniel Lacalle y el filósofo Antonio Escohotado aportan sus reflexiones y recetas para el futuro de la economía española.

Esta semana toca analizar las políticas de control monetario llevadas a cabo por los gobiernos colectivistas. Para Lacalle y Escohotado este tipo de medidas, consistentes en fijar precios por decreto, son totalmente contrarias a cualquier lógica económica ya que en definitiva solo consiguen “la expropiación vía monetaria de la economía completa”, es decir, empobrecer a todo el mundo y a la economía en general.

Según Antonio Escohotado, “al fijar los precios por decreto es imposible saber qué vale cada cosa en cada momento. No entienden que la fuente que crea riqueza es todo lo contrario, es una combinación de inteligencia e innovación. Ellos creen que el orden complejo es lo mismo que el orden simple, no puedes mandar sobre un sistema complejo. El colectivista no quiere entender la diferencia entre simple y complejo”, advierte.

Capital circulante y capitalismo

Al respecto Daniel Lacalle se refiere a una reunión que sostuvo hace unos años con Rafael Ramírez, superministro económico de Hugo Chávez en Venezuela. “Estábamos hablando sobre la debacle de las empresas expropiadas e intentando explicar por qué quebraban y les dije que no se daban cuenta de que se las comía el capital circulante en el instante en que no tienen ni gestión de costes, ni gestión de procesos, ni control de los márgenes, ni de lo que se vende”. “Y me responden que el capital circulante es un concepto capitalista”.

Y Escohotado responde indicando que estos gobiernos ignoran el proceso de formación de precios. “Creen que pueden ser decretados y es asombroso, porque todos sabemos que el precio se forma por coordinación entre demanda y oferta. Es de sentido común y nadie cambiara eso. Ellos han decidido que, aunque sabemos eso, van a cambiar el mundo”.

Lacalle finaliza poniendo énfasis en las verdaderas intenciones de los gobiernos al fijar precios. “Si tu fueses un gobierno que realmente quieres el bienestar de los más pobres, jamás tomarías políticas inflacionistas y monetaristas. Jamás te dedicarías a imprimir moneda como un loco. Lo que pasa es que eso consigue la expropiación vía monetaria de la economía completa. En definitiva, empobreces a todo el mundo”

Gasto público y planificación estatal

En el primer vídeo que publicamos, Daniel Lacalle y Antonio Escohotado hablaron sobre el peligro de que el gasto público se transforme en gasto político o “ideológico”. Los dos interlocutores también intercambiaron ideas sobre la burocracia y los problemas que ésta genera en las economías cuando se convierte en un actor principal del Estado.

En el segundo episodio de estas conversaciones intercambiaron ideas sobre planificación estatal, el valor de la iniciativa individual y la globalización. Para el economista liberal y el filósofo la planificación estatal y supranacional es un freno al desarrollo individual como fuente de riqueza.

La tercera parte de estas conversaciones se refirió a la “tentación colectivista”, es decir, la necesidad que tienen determinados sectores de la sociedad de aplaudir o de querer vivir bajo el control de un régimen centralizado. Para ellos, un buen ejemplo actual es el apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, de parte de partidos políticos españoles como Podemos.