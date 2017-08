AS gana 3,3 millones y reduce a la mitad sus beneficios en tres años

Portada del diario AS en una imagen de archivo. E. E

Diario AS, S.L., editora del diario deportivo del grupo Prisa, ha ganado 3.333.000 euros durante el ejercicio 2016, según indican las cuentas que la sociedad ha remitido al Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Esta cifra mantiene los beneficios para un diario que históricamente ha sido rentable, pero refleja un desplome progresivo de sus ingresos y de sus beneficios. La prensa deportiva ha capeado mejor el temporal que sus homólogos de los diarios generalistas, pero no ha podido evitar la reducción de sus principales magnitudes.

Los 3,3 millones que AS ganó en 2016 representan un caída de 454.000 euros en sus beneficios frente a los 3,7 millones que registraron en 2015. La comparación es aún más negativa si nos fijamos en los 7.023.000 euros que ganaron en 2013, hace solo tres años, representando una caída del 52%.

El Mundial de Suráfrica marca el máximo de ingresos

Los mayores beneficios del diario AS durante esta década se produjeron en el año 2011 con 11,6 millones de euros, casi tres veces más de la ganancia conseguida durante 2016. La explicación a esta caída se encuentra en los ingresos del rotativo, que lograron su cota más alta en 2010.

Coincidiendo con el Mundial de Suráfrica que España ganó a Holanda, el diario deportivo de Prisa facturó 81,5 millones, pero a partir de ahí comenzó una caída progresiva. En 2011 cayó hasta los 71 millones de euros y en 2013 hasta los 58,3 millones. En 2016 los ingresos volvieron a reducirse hasta los 48,8 millones de euros.

Según las cuentas anuales de 2016 la facturación por venta de ejemplares llegó a los 26 millones (un 5,5% menos) y la venta por publicidad llegó a los 20,5 millones (un crecimiento del 4,6%). Las promociones reportaron 1,1 millones de euros, un importante retroceso respecto de los 1,8 millones de 2015.

El 70% de la publicidad de 'AS' es digital

Estos datos reflejan uno de los grandes males del sector. El diario AS es la cabecera española en la que más peso tiene la facturación digital por publicidad. En concreto, el 70% de su facturación por anuncios ya se hace por Internet. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para equiparar la caída de la venta de ejemplares.

Se podría decir que la reconversión digital de AS ha sido un éxito desde el punto de vista de los ingresos publicitarios, pero esta consolidación no ha sido suficiente para equiparar el retroceso de la publicidad impresa y el desplome de la venta de ejemplares, que en el caso de AS siguen representando el 54% de toda su facturación.

Los gastos se mantuvieron durante 2016. Según indica la sociedad en sus cuentas, los aprovisionamientos se quedaron en 12,5 millones de euros y los gastos de explotación cayeron desde los 22,8 millones hasta los 22,4 millones. Los gastos de personal aumentaron levemente hasta los 8,1 millones.

La jubilación de Alfredo Relaño

La alta dirección (directivos miembros del comité de dirección) recibió 493.000 euros, frente a los 520.000 euros recibidos en el año 2015. El diario AS recalca que durante el año 2016 los administradores no recibieron ninguna retribución por desarrollar sus funciones.

En cuanto a indemnizaciones, en el ejercicio 2016 el importe del gasto por las indemnizaciones registradas llegó a los 272.000 euros (18.000 euros en 2015).En las cuentas anuales se ha registrado provisión por este concepto por importe de 72.000 (22.000 euros en 2015), en el epígrafe provisiones por reestructuración del balance de situación. En 2017 abandonaron la cabecera Pedro Pablo San Martín y Juan Mora, dos históricos del diario.

Precisamente al hilo de estas salidas, se ha especulado con la salida del histórico director la de la cabecera Alfredo Relaño. Relaño, director desde 1996 cuando el diario pasó a manos de Prisa, ha venido transmitiendo a sus más cercanos que su jubilación está próxima y que su deseo era marcharse tras los fastos del 50 aniversario del diario.

Inspecciones fiscales abiertas

No obstante, en las cuentas del grupo no se ha realizado una provisión para esta salida en 2017, lo que hace prever que todo se posterga hasta 2018, cuando la compañía deberá pagar varios cientos de miles de euros al periodista. El análisis de los costes laborales de la cabecera -con 8,1 millones en 2016- hace prever que una salida de Relaño podría significar un duro golpe para la estabilidad de las cuentas de la cabecera.

En sus cuentas anuales AS también refleja las inspecciones fiscales de las que ha sido objeto en los últimos años. La sociedad recuerda que en el ejercicio 2014 se iniciaron actuaciones inspectoras relativas al Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 2009 a 2011. Dicha Inspección alcanzó también al IVA del periodo mayo 2010 a diciembre 2011.

No obstante, en el ejercicio 2016 han finalizado estas actuaciones “sin que se haya derivado regularización alguna para la sociedad”. En cualquier caso, el diario AS tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para el conjunto de los principales impuestos, aunque el diario reconoce que “no se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la Sociedad, como consecuencia de una futura y eventual inspección”.