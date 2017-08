Lacalle-Escohotado: el gasto ideológico es el gran problema del mundo actual

La serie de vídeos que publicaremos durante todo el mes de agosto en EL ESPAÑOL recoge los aspectos más importantes de una larga conversación en la que el economista liberal Daniel Lacalle y el filósofo Antonio Escohotado aportan sus reflexiones sobre los riesgos que se ciernen en la economía española y mundial y entregan sus recetas para un mejor manejo macro-económico.

La idea de realizar estas conversaciones se gestó en el restaurante El Pesca de Torrelodones y -unas semanas después- continuó en el jardín de la casa de Antonio Escohotado en Parquelagos. Mientras conversaban, Jorge Escohotado, hijo de Antonio, tuvo la idea de rodar una serie de vídeos temáticos, en los que ambos cocinaran "recetas" o propusieran "medidas" para llevar a la economía española al top ten mundial.

El peligro del gasto "ideológico"

En este primer vídeo que publicamos, Daniel Lacalle y Antonio Escohotado hablan sobre el peligro de que el gasto público se transforme en gasto político o “ideológico”. Los dos interlocutores también intercambiaron ideas sobre la burocracia y los problemas que ésta genera en las economías cuando se convierte en un actor principal del Estado.

Para Daniel Lacalle hay que distinguir gasto público de gasto político, que "es el gran problema con el que el mundo se encuentra actualmente", según indica. Un gasto que Escohotado prefiere califica de "ideológico". Para Lacalle un buen ejemplo de este gasto es la Cumbre de París sobre el cambio climático que se cerró sin ningún objetivo obligatorio y sin ninguna penalización para los países, pero a la que se ha destinado una cantidad "desproporcionada" de dinero en concepto de burocracia.

"Burocracia sesgadita" según Escohotado. El filósofo agrega que la burocracia ha jugado un papel necesario en el desarrollo de las colectividades humanas, aunque advierte que “hay que hacer oposiciones lo más ecuánimes posibles y un control lo más cercano posible”.

Ideario aplicable a varios partidos

Daniel Lacalle y Antonio Escohotado se están leyendo el uno al otro, lo que indica un respeto mutuo que pudiera dar paso a un ideario económico aplicable por varios partidos políticos en distintos aspectos.

Tras la entrevista de Pablo Iglesias con Escohotado y la reciente apertura de la Escuela de Verano de Ciudadanos con Mario Vargas Llosa (cuyo germen es un viaje relámpago de Albert Rivera a Ibiza en el que pudo departir con el escritor cinco horas a solas), Espasa enviará la trilogía Los Enemigos del Comercio de Escohotado a Andrea Levy y a Borja Semper (PP).

Escohotado, una obra al servicio de la libertad

Antonio Escohotado Espinosa (Madrid, 5 de julio de 1941) es un pensador, ensayista y profesor universitario cuyas obras, aunque centradas principalmente en el derecho, la filosofía y la sociología, han abordado una gran variedad de campos.

Obtuvo notoriedad pública por sus investigaciones acerca de las drogas, y son conocidas sus posiciones antiprohibicionistas. El leitmotiv de su obra es una afirmación de la libertad como antídoto frente al miedo o las coacciones que empujan al ser humano hacia toda clase de servidumbres.

Ha publicado una veintena de libros entre los que destacan los tres volúmenes de Historia general de las drogas y la trilogía Los enemigos del comercio. Antonio Escohotado se define como "un liberal demócrata". Dice que "no tiene otro estímulo que la autoaclaración", pero sus libros han abierto puertas que parecían bloqueadas. En una entrevista a este periódico, el intelectual dijo que merecíamos la corrupción.

Lacalle, entre los economistas más influyentes

Daniel Lacalle es Economista Jefe en Tressis, Doctor en Economía, máster en Investigación Económica y profesor de Economía Global y Finanzas, además de gestor de fondos de inversión. Casado y con tres hijos, reside en Londres. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino, Comisionado de la Comunidad de Madrid en Londres y Presidente del Instituto Mises. Ha sido Top 20 de los economistas más influyentes del mundo 2016 según Richtopia.

Además es autor de varios best sellers traducidos al inglés, chino y portugués, incluyendo: Nosotros, los Mercados, Viaje a la Libertad Económica, La Madre de Todas las Batallas ( junto a Diego Parrilla), Acabemos con el Paro, La Pizarra de Daniel Lacalle, las diez reformas esenciales para una España de futuro (todos en Deusto), Life In The Financial Markets, The Energy World is Flat (Wiley) y Escape from the Central Bank Trap (BEP, 2017).

Escribe una columna semanal en EL ESPAÑOL, y colabora habitualmente en la CNBC, Hedgeye y otros medios internacionales y nacionales.