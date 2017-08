Elecnor se adjudica una planta fotovoltaica en Australia por 117 millones

La empresa vasca Elecnor se ha adjudicado por 173 millones de dólares australianos (117,4 millones de euros) la segunda fase del proyecto Bungala Solar bajo la modalidad llave en mano (EPC). Una planta solar fotovoltaica de 137 MWp que se suma a Bungala One, adjudicada también a Elecnor el pasado mes de abril.

Así, Elecnor se convierte en la compañía líder en el mercado solar fotovoltaico australiano. Bungala Solar, en el estado de South Australia, es el proyecto fotovoltaico más grande en construcción hasta la fecha en Australia y el mayor ejecutado por Elecnor con esta tecnología de generación eléctrica. El complejo tendrá una potencia de 374 MWp que se ejecutará en tres fases.

Las dos primeras, Bungala One y Bungala Two, tendrán una potencia instalada de 137 MWp cada una, un total de 275 MWp. Los 100 MWp restantes se encuentran en fase de desarrollo. Al igual que su predecesora, Bungala One, Elecnor construirá Bungala Two para el consorcio inversor formado por Enel Green Power y Dutch Infraestructure.

437.000 paneles solares

Dicha planta dispondrá de más de 437.000 paneles solares sobre una superficie de alrededor de 250 hectáreas que producirán energía suficiente para abastecer a 39.000 hogares. Se estima que la planta evite la emisión anual de 198.000 toneladas de CO2, equivalentes al consumo de 85 millones de litros de gasolina por un motor de combustión. El parque estará operativo en el primer trimestre de 2019.

Además, Elecnor se encargará de la operación y mantenimiento de las dos plantas durante cinco años por 17 millones de dólares australianos, unos 11,6 millones de euros.

Proyectos en Australia

Con este nuevo proyecto, Elecnor ya suma cuatro parques solares fotovoltaicos y se consolida en Australia como la empresa líder y pionera en proyectos llave en mano en el ámbito de la energía solar fotovoltaica con un total de 375 MWp. Elecnor actúa en Australia a través de una filial creada en 2014 con sede en Melbourne, centrada en el desarrollo de negocios de infraestructuras y energías renovables en aquel país.