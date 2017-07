‘La Vanguardia’ entra en pérdidas tras dejarse 7,2 millones en ingresos

En medio de la vorágine independentista el diario La Vanguardia -uno de los periódicos más fieles a la Generalitat y a la Convergencia de Artur Mas y Jordi Pujol- perdió 905.019 euros en 2016, según consta en las cuentas anuales de la compañía a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Este dato se compara negativamente con los 417.000 que ganaron en 2015.

Las cuentas del diario de mayor tirada de Barcelona, reflejan que La Vanguardia Ediciones S.L. ingresó 98,1 millones de euros durante el año pasado, 7,2 millones menos y un 6,6% de caída respecto del curso anterior. El diario explica este comportamiento por “la incertidumbre del entorno en el que se desarrollan y a la situación macroeconómica actual”.

La cabecera que se sitúa como el tercer diario de la prensa generalista en ingresos de publicidad reconoce el deterioro del sector que “ha experimentado una disminución del 3% con respecto al año 2015". El diario también admite una bajada en sus ventas. “Si nos fijamos en las principales cabeceras, han visto disminuir su difusión en un 10% de media”, reflejan en sus cuentas anuales.

La reducción de gasto, maquilla la caída de los ingresos

Esta caída de los ingresos ha podido en parte ser compensada por la importante reducción de los gastos, maquillando un resultado final que podría haber presentado pérdidas más abultadas. Los gastos de personal cayeron en 4,4 millones de euros hasta los 22,6 millones, mientras que los gastos de explotación se redujeron en 937.651 euros hasta los 47,1 millones.

Históricamente la plantilla de La Vanguardia ha sido una de las mejor pagadas del sector, a pesar de los ajustes del año 2016. Según reconoce la sociedad, el año 2016 cerró con una plantilla de 220 trabajadores, diez menos que el año anterior.

Las cuentas del diario también reflejan que el periódico deber pagar en el corto plazo una deuda de 18,3 millones de euros de los cuales 11,4 millones corresponden a acreedores comerciales. El pasivo no corriente al cierre de 2016 fue de 10,1 millones de euros. No obstante, la sociedad no reconoce problemas en estas deudas y no detecta riesgos de liquidez ni de crédito.

La Vanguardia deja de ser aval bancaria de Godó

Durante el año 2016 La Vanguardia ha dejado de utilizarse como aval bancario por el grupo Godó para pagar el crédito concedido al grupo en 2010. La sociedad actuaba como garante "afianzando solidariamente las obligaciones derivadas del contrato de financiación sindicado a largo plazo formalizado en fecha 18 de febrero de 2010 entre varias entidades financieras y las sociedades del Grupo, Grupo Godó de Comunicación, S.A. y Cre-A Impresiones de Catalunya, S.L".

El diario ha indicado que dicho contrato se ha liquidado durante el ejercicio 2016, devolviéndole el capital pendiente más sus intereses, “y la dirección del Grupo ha realizado las acciones necesarias para levantar la garantía prestada”. El diario indica además que en 2016 no tuvo concedidos avales bancarios.

En las cuentas se refleja además que la sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatros últimos ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables, cinco años en el impuesto de sociedades.

Pendiente una inspección de Hacienda

El 24 de febrero de 2016, el grupo Godó recibió la notificación de inicio de actuaciones inspectoras en concepto de Impuesto de Sociedades para los periodos 2011 a 2013 y en concepto de IVA añadido para los periodos febrero 2012 a diciembre 2013.

La Vanguardia se encuentra adscrita al régimen especial de consolidación fiscal de la Ley de Impuesto de Sociedades, por lo que tributa como sociedad dependiente de Godó. En este sentido, en las diligencias recibidas hasta la fecha de formulación se ha solicitado información de La Vanguardia Ediciones, S.L. "A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales dichas diligencias se encuentran en fase de recabar información", indican.

"Asimismo no se han puesto de manifiesto riesgos que pudieran tener un impacto significativo en las presentes cuentas anuales. No se espera que se devenguen pasivos adicionales de consideración para la Sociedad, consecuencia de la evolución de las actuaciones de la inspección antes citada ni de otras eventuales”, concluye la compañía editora del diario catalán.