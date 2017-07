El sector del mueble competirá contra Amazon y grandes cadenas en Internet

Una de las exposiciones de 'All for habitat'. J.N.

Agrupar al pequeño comercio y a los fabricantes de muebles en una web que les permita vender online. Ese es, en resumidas cuentas, el objetivo del proyecto All for habitat; con él, el sector del mueble pretende hacer frente a las multinacionales (Ikea, Conforama...) que hace tiempo que desembarcaron en el comercio electrónico. Y ni qué decir tiene, hacer frente a Amazon.

“Se trata de crear una gran marca que sea referente”, explica a este periódico uno de sus impulsores, Jaume Nadal. Él, como otros agentes comerciales del gremio, pretende que el sector del mueble vuelva a ser lo que era. No en vano, en los últimos siete años ha ido perdiendo fuerza, influido, entre otras cosas, por la caída del sector inmobiliario durante la crisis económica y la llegada de nuevos hábitos como la compra online, a la que muchos establecimientos no se han sabido sumar.

Sin embargo, en el sector son ahora optimistas, y prevén que la facturación de los establecimientos minoristas de muebles aumente cerca de un 5% tanto en 2016 como en 2017. Esta evolución daría lugar a una cifra de negocio de unos 2.700 millones de euros en el último año.

La iniciativa All for habitat recoge ese optimismo y pretende que todas las tiendas de barrio tengan la oportunidad de vender sus productos por Internet, como los grandes. “En las tiendas de muebles trabaja mucha gente que tiene entre 45 y 60 años, este proyecto también va para ellos”, apunta Nadal.

Ocho de cada diez clientes, asegura este experto, consultan y comparan en Internet el producto que quieren, aunque después lo adquieran en la tienda física. Hasta ahora, muchas opciones se han quedado fuera con el primer paso. Esta web, sin dominio todavía, tratará de remediarlo. Pero, ¿cuándo?

El requisito: la inversión

Como muchas de las pequeñas tiendas físicas del mueble en España, Nadal, con su establecimiento, forma parte de Cecomu -Confederación Española de Comerciantes del Mueble-. Esa será una condición sine qua non para poder formar parte de la web. Los fabricantes y tiendas adscritas podrán pedir ser incluidas.

Sin embargo, no es suficiente. Formar parte de la página tiene un coste. "Es una inversión", argumenta Nadal. En concreto, los fabricantes tendrán que desembolsar 250 euros anuales por cada 'pack' de 10 fotografías de muebles, mientras que las tiendas pagarán 150.

Queremos crear una marca que vuelva a ilusionar a la gente, para que vuelva a comprar muebles en su tienda de proximidad

Los impulsores de la web ya tienen un diseño, al menos sobre el papel. Cuando el cliente vea la fotografía del mueble, podrá desglosar su descripción, su precio, y, aquí viene lo importante, conocer en qué tiendas puede encontrarlo cerca de su zona. ¿Cómo? Al introducir el código postal de su población. De este modo, desde All for habitat pretenden que el usuario pueda bien comprarlo online y recbirlo en casa, bien seleccionarlo y acudir a la tienda a por él (pick and collect).

"Queremos crear una marca que vuelva a ilusionar a la gente, para que vuelva a comprar muebles en su tienda de proximidad", dice Nadal. No obstante, no lanzarán la web hasta que cuentan con suficientes fabricantes y tiendas dispuestas a "invertir" en ella. De momento, su fecha límite es finales de septiembre.

¿La unión hace la fuerza?

No obstante, la web no es la única iniciativa novedosa en la que se ha puesto a trabajar el sector. Fabricantes, comercios, agentes comerciales y ferias sectoriales, han firmado un protocolo de intenciones para diseñar lo que será, a su juicio, el "agente vertebrador" que constituirá la única voz que representará al sector: el Consejo del Mueble de España.

"Los distintos órganos de representación del sector que hasta ahora han intentado encontrar soluciones de forma individual han confirmado que se necesita la unión", apunta Ligia Rodrigo, de la asociación del mueble y el hábitat de la Comunidad valenciana: "Por separado no hacemos nada".

Con este nuevo órgano, pretenden impulsar campañas nacionales de promoción del sector y favorecer sus intereses. Todo con el objetivo de coger impulso y, juntos, resurgir ante los grandes.