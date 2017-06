Zebra Producciones se fusiona con Veralia (Vocento) y crean IZEN Producciones

Zebra Producciones, participada por José Velasco y Sara Fernández-Velasco, y Veralia Contenidos, participada por el grupo Vocento y por Felipe Ortiz, han integrado sus actividades de producción en un nuevo grupo audiovisual.

La nueva sociedad, IZEN Producciones, integrará todas las marcas de Veralia Contenidos y Zebra Producciones, entre las que se encuentran Boca a Boca, Europroducciones, Hill Valley, Proima Zebrastur y Zebra.

Las actuales productoras mantendrán su presencia comercial y actuarán de forma independiente en el mercado. Zebra Producciones y Veralia Contenidos desarrollarán sus actividades bajo el liderazgo del equipo actual de ambas compañías, dirigido por José Velasco como Presidente Ejecutivo, Carlo Boserman como Director General y responsable de Veralia, y Sara Fernández-Velasco como Consejera y responsable de Zebra Producciones y Beatriz Velasco como responsable de Proima Zebrastur.

Emplean a más de 400 personas

El nuevo grupo produce en la actualidad más de 1.000 horas anuales de entretenimiento y factual, además de cerca de 400 horas de ficción en canales nacionales y autonómicos. Las dos productoras acumulan una media de 25 años de experiencia en el mercado de la producción audiovisual en España y cuentan actualmente con más de 400 profesionales trabajando en distintas producciones.

El nuevo grupo creado es accionista además del grupo internacional IZEN, participado también por la productora francesa Elephant y la productora Imagic, que opera mayoritariamente en países árabes. El grupo participa asimismo en la productora inglesa Chalkboard, que actualmente produce programas para BBC, itv y Sky, entre cuyas creaciones se encuentran los formatos My Wonderful Life y Don’t Ask Me Ask Britain.

"Aumenta la capacidad creativa"

“Este acuerdo” −argumenta José Velasco− “nos permite crear una nueva entidad de producción audiovisual independiente que aumenta la capacidad creativa y las posibilidades de producir sinergias. Como productores independientes podremos atender mejor las necesidades de nuestros clientes y crear para ellos los mejores contenidos, ayudándoles a crecer ante los cambios que están revolucionando el sector. Estamos encantados de asociarnos a Veralia, que agrupa las mejores marcas de la historia de la televisión en nuestro país. Tanto Vocento como otros socios de Veralia aportan una enorme experiencia en medios y contenidos”.

Según Iñaki Arechabaleta, Director General de Negocio de Vocento, “Veralia y Vocento lanzan de nuevo operaciones generadoras de valor para los accionistas y con profesionales de referencia, en este caso José Velasco, Carlo Boserman y Sara Fernández-Velasco”.