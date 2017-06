Los taxistas vuelven a las calles de Madrid en una manifestación tensa pero sin incidentes

Los taxistas madrileños han vuelto a manifestarse el jueves 29 de junio para protestar contras las compañías que operan con licencias VTC. La marcha desde Cuzco al Ministerio de Fomento se ha desarrollado sin grandes incidentes, pero en medio de un clima de tensión.

"¡Uno por Treinta!" o "Manos arriba, esto es un atraco" eran algunos de los cánticos de los taxistas durante la manifestación que se entremezclaban con las bocinas, los petardos y tracas, y la música de Eye of the Tiger, La Barbacoa y Beat it, entre otros.

Muchos de los asistentes criticaban la actual legislación, que consideraban "insuficiente". Las quejas principales eran que "no se cumple la normativa de 1 VTC por cada 30 taxis", y que hay que "regular la actuación" de compañías como Uber o Cabify.

Sin incidencias reseñables, pero tensión en el ambiente

La manifestación de los taxistas madrileños se ha celebrado desde las 11:00 en Cuzco hasta las 12:30 frente al Ministerio de Fomento. A pesar de que no se han registrado incidencias reseñables, había cierto clima de tensión.

Por un lado, eran muchos los que increpaban a sus compañeros "esquiroles" que no secundaron la huelga de 12 horas convocada por algunas organizaciones. Los policías trataron de evitar que los manifestantes se acercaran a los taxistas que estaban trabajando. No obstante, han surgido algunas broncas cuando el cordón policial no ha podido controlar a los asistentes.

Los manifestantes, en este caso adolescentes que acudieron a la marcha, también han acosado a los periodistas. Acusaban a los medios de "manipular la información" ya que estaban "a favor de las compañías de VTC". Por eso, increpaban a los periodistas acusándolos de ser "los primeros que llaman a las "VTC".

Han sido casos puntuales que han generado tensión en una manifestación que se ha desarrollado sin grandes incidentes.

Agresión en la manifestación de Barcelona

La situación ha sido diferente en la manifestación de los taxistas en Barcelona. Un reportero de Espejo Público ha sido agredido mientras intentaba informar sobre el desarrollo de la marcha.

El equipo estaba conectando en directo con el programa de Susanna Griso desde la ciudad condal cuando la tensión ha ido aumentando. En un momento dado, uno de los manifestantes ha impedido al reportero continuar informando.

Los manifestantes han terminado acosando al reportero y al cámara que han terminado siendo escoltados por la Guardia Urbana ante los insultos y empujones de algunos taxistas.