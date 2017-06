Crecer bajo el paraguas de una marca: "El éxito de una franquicia es el éxito del franquiciador"

Foto de familia en el Jardín del Hotel Orfila. De izquierda a derecha: John Müller, Adjunto al Director de EL ESPAÑOL; Eduardo Abadía, Director Ejecutivo de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF); María José de Cachavera, Franquiciada Natur House; Juan Miguel Pérez-Ilzarbe, Director Internacional de Natur House; María José Burgos García, Subdirectora General de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Competitividad; Andrea Lazzari, Presidente de Best Franchisee of the world España; Álvaro Mendiola, Socio de Cuatrecasas Gonçalves Pereira y José de la Torre, Responsable de Franquicias de España de BBVA . Pablo Cobos