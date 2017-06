Vodafone pierde ante Castellano: deberá pagar los 25 millones del 'bonus' al exdirectivo de ONO

Primer asalto judicial ganado por el expresidente de ONO, José María Castellano. La operadora de telecomunicaciones Vodafone deberá abonar los 25 millones brutos (más intereses y costas) del bonus que le había denegado. Así lo confirma el Juzgado de Primera Instancia número 61 de Madrid en una sentencia frente a la que cabe recurso.

Fue en el año 2014 cuando el grupo ONO fue vendido a Vodafone por 7.200 millones de euros. Los dueños de la operadora de cable habían estipulado un bonus en el caso de que se produjera esta operación. En aquellas fechas, José María Castellano, presidente del grupo, tenía reconocido un pago cercano a los 25 millones de euros brutos.

Sin embargo, Vodafone decidió anularlo por el presunto fraude fiscal cometido supuestamente por la empresa bajo la gestión del directivo. Ahora, el juzgado le da la razón y obliga a Vodafone a abonar la cantidad. En total son unos 19 millones de euros netos, a los que hay que añadir intereses y las propias costas del juicio.

Ante esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial. Según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la defensa de Castellano, en caso de que se presente ese recurso, reclamarán que sea ejecutada provisionalmente y que se haga el pago antes de que haya sentencia en esa instancia superior.

En la sentencia, la juez asegura que la interpretación de la renuncia de derechos por parte de Castellano "ha de ser restrictiva y no se entiende porque el demandante habría de renunciar al cobro de un incentivo que se había devengado y era exigible en el momento en el que presenta su dimisión, no existiendo ningún motivo para ello, debiéndose entender que el demandante firmó dicha comunicación en la creencia de que no iba a existir ningún problema con el pago del incentivo".

Otro proceso para dilucidar su gestión

Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se encuentra en trámite una demanda de responsabilidad social interpuesta por ONO contra Castellano, la ex consejera delegada y el ex director financiero, "por lo que se considera una inadecuada gestión".

Será, según la juez, en el curso de ese proceso, que arrancará en julio en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, donde se analicen o no si existe responsabilidades por parte de estos directivos. "Pero no debe entenderse que ello afecte a las presentes actuaciones puesto que el LTIP [bonus] se vinculó a un supuesto de liquidez que se ha producido de forma objetiva, con éxito para comprador y vendedores".

¿Y los otros exdirectivos?

El criterio de esta juez es distinto al que se ha esgrimido en el caso de la exconsejera delegada, Rosalía Portela. En este caso, el juez ha decidido posponer su decisión y esperar a lo que entiende como una cuestión prejudicial: el proceso legal que tiene abierto, al igual que Castellano, por su gestión al frente de ONO tras una demanda por parte de Vodafone.

Vodafone recurrirá

Un portavoz oficial de Vodafone ha asegurado a este medio que la compañía va a presentar recurso ante la Audiencia. Y recuerda que el juez no entra a debatir el fondo por el que la 'teleco' decidió anular el pago del bonus: su gestión al frente de ONO.

Fue en septiembre de 2014 cuando se conoció que la filial española de la operadora británica había bloqueado el pago a Castellano y a otros directivos, entre ellos, Rosalía Portela y Carlos Sagasta -exdirector financiero-. ¿La razón? Vodafone implica a ONO y al propio Castellano en un fraude carrusel de IVA "relacionado con el negocio de reventa internacional de voz, investigado y sancionado por la Agencia Tributaria", tal y como aparece en la sentencia.