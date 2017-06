Botín confía en el nuevo Openbank para llegar a 30 M. de clientes digitales en 2018

El Banco Santander ha presentado en sociedad el nuevo Openbank, su banco digital, con el que la entidad presidida por Ana Botín pretende llegar a los 30 millones de clientes. “Openbank no será solo un banco español, como hasta ahora. Vamos a exportar el modelo a otros países”, aseguraba Botín, antes de que los dos responsables de este relanzamiento de la marca digital ofrecieran los detalles del nuevo banco.

Tanto Víctor Matarranz, director de Estrategia, Santander Digital y Presidencia, como el consejero delegado de Openbank, Ezequiel Szafir -el directivo argentino que hace año y medio se incorporaba a este proyecto procedente de Amazon- ofrecieron el detalle de la nueva plataforma digital, en la que se confía para aumentar, de manera exponencial, los actuales 1,1 millones con los que cuenta el banco tras 22 años de historia, que suman depósitos por un importe superior a los 6.000 millones de euros.

En su intervención, Szafir reconocía que el actual Openbank -que cuenta con 130 empleados- “empieza de cero para tratar de ofrecer productos totalmente personalizados a los clientes interesados en una propuesta exclusivamente digital”. El directivo argentino quiso dejar claro que “no era un banquero tipo, pero sí he sido consultor financiero, por lo que no se me puede tachar de paracaidista en temas financieros”.

Tecnología 'machine learning'

Y, tras hacer esta puntualización, hizo un repaso de lo que ha supuesto el relanzamiento de Openbank de cara a convertir la entidad en “uno de los primeros bancos en hacer un amplio uso de la inteligencia artificial y de la tecnología machine learning (aprendizaje automático)”. Una tecnología que permite personalizar la oferta a cada cliente o aumentar la seguridad y protección ante posibles fraudes, así como mejorar la rapidez y precisión de decisiones, como la concesión de hipotecas.

Szafir también quiso destacar el hecho de que Openbank es ya “uno de los primeros bancos del mundo que aloja en la nube su software, las interfaces de programación de aplicaciones (API) y la totalidad de la operativa de los clientes”.

Entre las novedades de la nueva plataforma del banco digital del Santander destaca un sistema de arquitectura abierta, que cuenta con más de 500 fondos nacionales e internacionales, así como planes de pensiones de cinco de las principales gestoras.