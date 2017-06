Revolución en la radio: Cantizano y Juan Luis Cano no renuevan y Melodía se queda sin 'morning'

La semana pasada vivimos el terremoto producido tras la confirmación de que Gemma Nierga no renovaba su contrato después de treinta años en Cadena Ser. Una salida que obliga a la emisora de Prisa a buscar un nuevo presentador, al menos para la segunda franja de sus mañana que empieza a las diez. Pero no será el único cambio que veamos en las mañanas de la radio durante la próxima temporada.

Sin el eco mediático de la salida de Gemma Nierga, durante la semana pasada se conoció que Atresmedia y Nuria Roca acordaban no renovar el contrato de la presentadora. Con ello queda huérfano el morning de Melodía FM, la segunda radiofórmula de Atresmedia Radio, tras su debut en enero de 2014.

Lo mejor que te puede pasar estuvo tres temporadas y media en antena, tiempo en el que no logró acercarse a los gigantes de las radios musicales de las mañanas. En su último EGM el programa llegó a los 117.000 oyentes, 14.000 menos que hace un año. Nuria Roca se centrará en sus proyectos televisivos en TVE.

Melodía FM se queda sin 'morning'

El morning de Melodía FM era un programa creador para Nuria Roca, con un estreno que coincidió con el cambio de imagen de la emisora en los primeros meses de 2014. Es por ello que aprovechando la salida de la presentadora, Atresmedia ha decidido suprimir el programa e incluir solo música en este horario. Según han indicado en la cadena a EL ESPAÑOL, en esta nueva etapa apostarán por revalorizar la marca de la emisora por encima de las voces.

A finales de la semana pasada también se conoció la salida de Juan Luis Cano, solo un año después de tomar las riendas de las mañanas de M80 con ¡Arriba España!. El presentador deja la emisora después de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. No ha habido un acuerdo económico y Cano no estaba de acuerdo con hacer los cambios que le pedían desde Prisa Radio, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

En su EGM de abril llegó a los 157.000 oyentes de media diaria, una caída de 43.000 fieles respecto de los 201.000 seguidores de marzo de 2016. Cano se suma a una franja maldita para M80 que lo ha intentado todo en las últimas cinco temporadas y sin éxito. En la 2009-2010, Javier Penedo y Miguel Coll cogieron las riendas de Morning 80, con Miguel Coll en solitario desde enero de 2012.

M80 no logra dar con la fórmula en las mañanas

En verano de 2013 Miguel Coll anunció el final del programa tras lo que la emisora anunció que a partir de la temporada 2013-14 el espacio pasaba a llamarse Mas Morning 80 y estaría presentado por Sergi Mas en lugar de por el equipo original. Una temporada después, cambiarían nuevamente los destinos fichando a José Antonio Ponseti, que rebautizaba el programa como 80 y la Madre. Ponseti volvía a Carrusel Deportivo una temporada después, tras lo cual se fichó a Juan Luis Cano.

Dos cambios de calado que se suman al de Jaime Cantizano, cuya salida de Cadena Dial conocimos en marzo pasado. Cantizano fichaba por la emisora de Prisa en verano de 2013 y desde entonces ha presentado Atrévete, un programa que regularmente está en el podio de los más escuchados de las mañanas radiofónicas. En el último EGM registró 1.427.000 oyentes, el mejor dato desde marzo del año pasado y que le devolvió al segundo lugar de las audiencias.

'Anda Ya' de Los 40 lidera los 'morning' españoles

Cantizano se marcha, al igual que Juan Luis Cano y Nuria Roca, con lo que quedan dos sillones vacíos y un morning menos en la guerra de las musicales. Las mañanas es probablemente la franja más competitiva y con más actores de la radio musical española. El último EGM de abril contabilizó hasta once programas compitiendo por la audiencia en el mismo horario con un acumulado total de 7,3 millones de oyentes diarios.

Una franja muy competitiva liderada por Anda Ya de Los 40 con 1,5 millones de oyentes. En el último EGM le siguió Atrévete con Cadena Dial y 1,4 millones, Buenos dïas Javi y Mar de Cadena 100 con 1,3 millones. Cerraron las más escuchadas Levántate y Cárdenasde Europa FM con 1,1 millones y El Pirata y su banda de Rock FM con 489.000 oyentes.