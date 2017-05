Cornerjob recauda 19 millones de dólares para acelerar en su batalla por el 'empleo exprés'

Más madera para el sector del empleo exprés. La española CornerJob recauda 19 millones de dólares en una nueva ronda de financiación. Su objetivo: pisar el acelerador en un terreno de juego en el que sólo en el mercado español compite contra compañías como Jobtoday y Jobandtalent. Entre los inversores se encuentran algunos de los ya existentes y el fondo del gigante del sector de las empresas de trabajo temporal Randstad.

La batalla arrancó hace menos de dos años. Varias compañías se lanzaban a conquistar el mercado del empleo 'exprés' de baja cualificación a través de aplicaciones móviles. En este tiempo, tanto Cornerjob como sus propios competidores han tenido que acudir en varias ocasiones al mercado inversor para reforzar su capital.

Randstad como socio

En el caso de Cornerjob, esta es la tercera gran ronda. En total suman 54 millones de dólares. Según explica en un comunicado, en esta ronda participan el fondo Northzone, la compañía Randstad (a través de su fondo Randstad Innovation Fund), e.ventures (el fondo donde participa el exdirectivo de Yahoo y Google, Bernardo Hernández), Samaipata Ventures, Caixa Capital Risc, Sabadell Venture Capital y algunos grandes medios de comunicación europeos y latinoamericanos (Mediaset Italia, Mediaset España, Groupe TF1, 5M Ventures, Media Digital Ventures, Augesco Ventures y TV Azteca). No especifica cuál es el reparto accionarial tras la ampliación.

Con Cornerjob, arrancaron en Italia, que hizo las veces de ‘termómetro’, para luego lanzar en Francia. En febrero de 2016 pusieron pica en España y en México. Ese mes se anunció una ronda de 10 millones de dólares (9 millones de euros) con varios fondos de capital riesgo españoles y el grupo mediático Mediaset. En julio de ese mismo año anunciaron una nueva inyección de 25 millones de dólares para pisar el acelerador. Entraron los fondos Northzone y e.Ventures.

"Con los nuevos recursos vamos a ampliar el alcance de nuestra plataforma implementando nuevos servicios que permitan a las empresas facilitar y acelerar aún más los procesos de selección y contratación de nuevo talento”, asegura David Rodríguez, consejero delegado y cofundador de Cornerjob.

Entre los nuevos mercados donde quieren aterrizar se encuentra Estados Unidos, según confirma la empresa, donde valoran un acuerdo de inversión con la incorporación de medios a cambio de acciones (el llamado 'media for equity'). Hoy está presente en Francia, Italia, España y México.

¿Y el negocio?

Sobre el negocio, la compañía no ofrece guarismos. La única referencia es el Registro Mercantil, aunque la fotografía que conforman esos números no es muy actualizada. Las últimas cuentas presentadas son referidas al primer ejercicio, de 2015. No tuvo apenas ingresos y las pérdidas fueron de 760.000 euros.

En este sentido, la empresa sólo se limite a ofrecer cifras de descargas (más de 7 millones desde el lanzamiento) y de anuncios publicados (más de medio millón).

Una batalla también por la inversión

Cornerjob es uno de los tres grandes contendientes en este mercado en España. Los otros dos son Jobandtalent y Jobtoday. La batalla ha acarreado una gran inversión por parte de fondos de capital riesgo españoles y europeos.

En el caso de Jobtoday, ha recaudado 65 millones de dólares en tres grandes rondas (la última el pasado mes de marzo, cuando se sumaron 35 millones), con Accel Partners como uno de los socios de referencia.

La española Jobandtalent se encuentra en plena reconversión tras los dos paquetes de despidos y el giro para crear una 'ETT digital'. En concreto, la compañía recibió 42 millones de dólares por parte del fondo europeo, creado por los fundadores de Skype, Atomico.

¿Sitio para todos?

La duda reside ahora si hay sitio para todos. Bernardo Hernández, inversor de Cornerjob, aseguraba el pasado año a EL ESPAÑOL: "Sin ninguna duda hay sitio para todos; la transición al móvil hace que sea un ecosistema distinto y los competidores tradicionales como Infojobs o Monster no pueden competir con productos web en el entorno móvil”.

Hay otras visiones como la de Luis Martín Cabiedes. El también inversor explicaba a este medio en una entrevista recientemente: "Están Cornerjob, Jobtoday y Jobandtalent; cada uno con 20 millones... ¿Hay mercado para los tres? Difícil. ¿Hay premio para los tres a este nivel de inversión? Dificilísimo".