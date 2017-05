El Banco Popular pide ofertas con urgencia para su venta

La venta del Banco Popular parece acelerarse. A pesar del desmentido de la pasada semana, la entidad presidida por Emilio Saracho acaba de remitir un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que reconoce que, “tras un primer intercambio de información” con las entidades financieras interesadas en su compra, “se ha solicitado una muestra de interés preliminar para el día de hoy, para, en su caso, continuar analizando una posible operación”.

La entidad especifica que este movimiento se relaciona con lo expuesto por Saracho en la pasada junta de accionistas, el pasado 10 de abril, donde esta posibilidad era una de las alternativas estratégicas expuestas.

Al margen de lo que puedan dar de sí esos intereses preliminares por el banco, el Popular deja claro que "la información que se derive de estas indicaciones no tendría carácter vinculante pero permitiría continuar avanzando en el análisis de sus opciones". Es decir, que en virtud del precio que pudiera ofrecerse -un mínimo de 5.000 millones de euros- se decidiría proseguir con el proceso de venta.

"Hasta el momento no se ha adoptado decisión definitiva sobre las distintas alternativas. En particular, no se ha asumido aún por parte de Banco Popular Español ningún compromiso, no se ha recibido ninguna propuesta concreta firme, no existe ninguna certeza sobre la consideración que merecería, ni se ha considerado la decisión que adoptaría el Consejo de Administración si, en su caso, llegará a concretarse", subraya la entidad en el comunicado.

Mientras tanto, el Popular, continúa el comunicado, "sigue desarrollando sus planes, negociando la realización de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades".