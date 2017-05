LaLiga ficha talento de Netflix para hacer crecer su marca en el extranjero

Cuando Netflix llegó a España su primer portavoz fue Joris Evers, que entonces ocupaba el cargo de vicepresidente y responsable de comunicación en el coloso del entretenimiento para Europa, Oriente Próximo y África.

El periodista neerlandés, con experiencia en CNET e IDG, pasó un lustro en Netflix, donde contribuyó a desarrollar la marca en los mercados europeos. Antes, había sido director de comunicación en la empresa de seguridad informática McAfee, hoy propiedad de Intel.

Ahora, Evers ha cambiado a Daredevil y Luke Cage por Cristiano Ronaldo y Leo Messi, y a la secta de La Mano en Iron Fist por los constantes intentos de amañar el fútbol español por parte de las mafias. ¿Sus principales retos? Entre otros, aumentar el número de equipos de la competición patria conocidos en el resto del mundo.

Dar a conocer la marca

Evers confirmó a EL ESPAÑOL su nombramiento y dio algunas pinceladas de cuál será su labor en una de las grandes ligas del mundo. "Trabajaré en dar a conocer la marca de LaLiga y en mejorar su imagen, trabajando mano a mano con los equipos de marca y digitales", explicó a este periódico. Evers comenzará a ejercer sus funciones oficialmente a finales de este mismo mes.

En una curiosa coincidencia, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, declaraba recientemente su convicción de que no tardaría mucho en llegar el momento en el que se retransmitan partidos de la competición española a través de Netflix. "Tenemos que cambiar el concepto de la televisión tradicional. El millennial lo que quiere es no estar vinculado tanto tiempo enganchado a un canal de teleco y quiere tener más libertad. Netflix y HBO dan libertad y el fútbol también. En Alemania todo lo nuestro es OTT y no a través de un canal de televisión tradicional", declaraba el directivo.