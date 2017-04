Ilion, la niña bonita de la animación tras aliarse con David Ellison

El estudio español Ilion está convirtiéndose en la reina de la animación subcontratada por nuevos estudios en EEUU y creada desde España. La compañía que dirigen Ignacio Pérez Dolset y José San Román, que ya lanzó la que fue entonces la película más cara del cine español, Planet 51, estrenará en 2018 Amusement Parkpara el estudio Paramount Animation, y acaba de anunciar un acuerdo para varias películas con la recién nacida división de animación de Skydance Media.

Skydance es la productora de David Ellison, el hijo del multimillonario fundador de Oracle, Larry Ellison. Nacida en 2010, tras levantar 350 millones de dólares con el fondo IJNR, ha coproducido varias películas con Paramount, tales como el reboot de Valor de Ley de los hermanos Coen; Misión Imposible: Protocolo Fantasma; Guerra Mundial Z; las dos entregas de Jack Reacher; Terminator Genisys o el film de terror espacial LIFE, de reciente estreno en España. Ellison es también hermano de Megan Ellison, la responsable de Annapurna Pictures.

El proyecto de Amusement Park (‘Parque de Atracciones’) será dirigido por el antiguo animador de Pixar Dylan Brown, y entre los protagonistas se encuentran las voces de Matthew Broderick, Jennifer Garner, Jeffrey Tambor, Kenan Thompson, Ken Jeong, Mila Kunis y el presentador británico John Oliver.

A Paramount Animation le falta, eso sí, la figura de Lino DiSalvo. El animador, clave en el éxito de películas de Disney como Enredados y Frozen, fue elegido nuevo director del estudio, pero ocupó la posición sólo unos meses y abandonó el barco en julio de 2015. Hoy dirige la película de animación de Playmobil para la canadiense On Animation (El Principito).

A dos bandas

Fuentes próximas a Ilion afirmaron que el nuevo acuerdo con Skydance es independiente del que tienen con Paramount. “Ahora estamos trabajando con los dos”, precisó la compañía que dirige Pérez-Dolset.

La compañía española de animación aprovecha para señalar que, frente a lo que publicó El Confidencial el año pasado, la compañía china Down Galaxy International no llegó a entrar en la empresa de animación. “Nunca hicimos un acuerdo con ellos y no tienen ninguna participación en el capital de Ilion”, aseguran fuentes próximas a la dirección del grupo.

En una reciente entrevista con Actualidad Económica, San Román y Pérez Dolset explicaban que el sistema de los grandes estudios “da acceso a una red de distribución mundial y presupuestos de marketing similares al de la película, inasumibles en el mundo independiente", lo que lleva a pensar que la promoción de su Amusement Park podría suponer otra factura de 100 millones, con muñequitos de hamburguesería y toda la fanfarria habitual en estos casos.

La historia de Elian

Según informa Variety, ya hay dos películas en producción, la primera de las cuales se estrenará en 2019. Se trataría de una historia de Linda Woolverton (La Bella y la Bestia, Alicia en el País de las Maravillas) que narra la historia de Elian, "un joven con poderes mágicos y que se ve obligado a defender a su familia cuando las fuerzas de la luz y de la oscuridad amenazan con dividir su reino". Nada que ver con el niño balsero.

El segundo estreno, con el nombre clave de Luck, es una comedia sobre lo que sucede tras las bambalinas de nuestro mundo, donde se libra una batalla entre las organizaciones de la buena y la mala suerte.