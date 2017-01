Fin a una era: Marissa Mayer dejará Yahoo tras cerrar la venta a Verizon

Marissa Mayer llegó a Yahoo en julio de 2012. Su objetivo no era otro que tratar de salvar un barco a la deriva. Procedía de Google, donde fue la primera mujer que ejerció como ingeniera. Ahora, cuatro años y medio después anuncia que se marchará de la compañía cuando se complete la venta al gigante de las telecomunicaciones estadounidense Verizon por 4.800 millones de dólares.

Mayer se marcha y lo hace avisando en un documento oficial al regulador estadounidense (SEC) de que esto no representa ningún desacuerdo con la compañía en relación a las operaciones, políticas o prácticas. No se va sola. Una vez culminada la operación, cinco de sus once directivos abandonarán sus funciones. Entre ellos está el cofundador de Yahoo y uno de los grandes accionistas, David Filo.

La marca Yahoo no muere… por ahora

La salida de Marissa Mayer no es la única decisión tomada este lunes por la empresa. La otra es un cambio de nombre para la compañía que quede tras la venta de los activos de internet (buscador, correo, Flickr, portales de información, etc.) a Verizon.

Esa sociedad, que incluirá el 15% que aún ostenta de Alibaba y el 40% de Yahoo Japón, se llamará Altaba. Según explica el diario económico The Wall Street Journal, es una mezcla de ‘alternate’ y ‘Alibaba’.

Por tanto, los activos que pasarán, si no hay cambios, a manos de Verizon podrían seguir manteniendo la marca Yahoo, muy castigada en los últimos años.

Una venta aún no terminada

Según explica el analista Paul Sweeney a la agencia Bloomberg, el plan de Mayer es completar la venta a la ‘teleco’ estadounidense “y dejar a abogados y fiscalistas averiguar la mejor opción para las acciones en Alibaba y Yahoo Japón”.

La venta aún no se ha completado y en los últimos meses se ha especulado con la posibilidad de que los dos fallos importantes de seguridad sufridos (y que supusieron el filtrado de más de 1.500 millones de cuentas de usuarios) acarrearan un ajuste en el precio a pagar por Verizon o, incluso, una suspensión de la operación. Cerrarla de manera definitiva y fijar todas las condiciones, tras el principio de acuerdo comunicado el pasado mes de julio, será el trabajo de Mayer y su equipo antes de marcharse.

¿En España?

Todos estos cambios no han tenido especial reflejo en la sociedad con la que opera Yahoo en España. Yahoo Iberia SL se mantiene sin cambios. Ya en los resultados del año 2015, la filial avisaba en la memoria de que durante el año 2016 se procedería al cierre de las operaciones en España.

Ese cierre acarreó un desembolso de 1,6 millones de euros, según esas cuentas. Sirvió para despedir a “casi todos los empleados de la sociedad, dejando un equipo mínimo en España para concluir los asuntos de la sociedad en los meses venideros”.