'Wonder Woman' ya hace historia: mejor estreno de una película dirigida por una mujer

Ha tenido que llegar la Mujer Maravilla para demostrarle a Hollywood que se equivocaba, que su machismo estaba impidiendo a las directoras ponerse al frente de superproducciones pensadas para reventar la taquilla. En los últimos años, con excepciones como Kathryn Bigelow, todos los filmes de grandes presupuestos iban a manos de hombres. De hecho, hasta ahora ninguna película de superhéroes había sido dirigido por una mujer. Warner y DC apostaron fuerte con Wonder Woman. Le dieron la realización a Patty Jenkins y confiaron en que una superheroína podía vender tantas entradas como sus compañeros masculinos. Y han acertado. En su primer fin de semana ha superado los 100 millones de dólares sólo en EEUU, un éxito que supera las cifras que hicieron los Guardianes de la Galaxia en su primera aventura.

La cifra del filme de Jenkins es histórica. Nunca una realizadora había obtenido tal taquillazo. Hasta ahora el récord lo tenía Sam Taylor-Johnson, que en los primeros cuatro días de 50 sombras de Greysuperó los 90 millones de dólares. En el resto del mundo también ha funcionado bien y suma otros 122 millones para un total de 223 en su primer asalto a los cines. Su presupuesto, de 149 millones de dólares, ya ha sido recuperado y será un exitazo para la compañía.

La crítica a sus pies

El éxito de Wonder Woman, que se estrenará en España el 23 de junio, no es sólo en venta de entradas, también ha convencido a la crítica. Tiene un 93% de reseñas positivas en Rottentomatoes, y un 76 sobre 100 en Metacritic, las dos páginas de referencia para saber la opinión de los medios especializados. Esto supone el mejor recibimiento desde los Batman de Christopher Nolan, y el mejor del nuevo universo DC comenzado con El hombre de acero.

Su dato en taquilla sirve para romper otra maldición, la de las superheroínas. Las cifras de películas anteriores como Catwoman o Aeon Flux habían convencido a Hollywood de que las mujeres eran veneno para la venta de entradas. Un prejuicio que Gal Gadot y compañía han derribado de un mamporro.