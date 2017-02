Vistalegre 2 en 10 películas: así será la cita más cruel de Podemos

De los creadores de Vistalegre llegaVistalegre 2, una secuela mucho más cruel que la primera versión. Los trailers que ha avanzado Podemos, la productora del filme, sorprenden por el cambio de clima. Los directores de la película anuncian que con más presupuesto han podido montar un largometraje con más efectos especiales, más actores y más acción. De la comedia han pasado al drama, avisan que prefieren la guerra en el infierno al asalto de los cielos. Hasta que esto ocurra, podemos avanzar estas 10 cintas en las que se vivieron tramas similares.

Brokeback Mountain

Dos vaqueros. Hombres rudos pero de corazón noble, pasan la noche en el rancho de Vistalegre. El mal tiempo arrecia y ambos tienen que refugiarse bajo una tienda de campaña. Los dos se dedican a pastorear las ovejas y discuten constantemente si llevarlas al centro o a la izquierda. Pero en aquella tienda las rencillas se olvidarán y la relación de ambas tomarán un giro inesperado y romántico.

La La Land

Once de febrero de 2017. Las carreteras para llegar a Vistalegre están colapsadas. Todos los simpatizantes de Podemos quieren llegar a tiempo para el evento del año y forman un atasco del que no pueden salir. Sólo se escuchan las bocinas de los coches hasta que, de repente, suenan los acordes de Cuervo Ingenuo de Javier Krahe.

Los conductores salen de sus vehículos, se suben en los capós y comienzan un número musical en el que todos bailan en una coreografía perfecto. Entre los atrapados en el atasco están Pablo e Íñigo, dos amigos enfrentados que descubrirán a través de la música el peso de sus decisiones y que hubiera sido de ellos si hubieran apostado por el amor en vez de por el éxito.

La red social

Dos amigos, grandes estudiantes pero alejados de la popularidad de la universidad, crean en una noche de cervezas y frustración el invento que cambiará sus vidas, Podemos. Un partido político para que la gente joven se sienta representada. Lo que parecía que se iba a quedar en los cinco escaños en unas europeas sube como la espuma y se convierte en un éxito impredecible.

Con algo tan grande en las manos comienzan las disputas entre los dos dueños de Podemos. Pablo quiere convertirse en la mayor empresa política del estado y para ello sabe que tiene que prescindir del blandito Íñigo. Son amigos desde que eran chavales, pero en el futuro del negocio sólo puede quedar uno.

Resacón en Las Vegas

Un grupo de amigos llega a Vistalegre a celebrar un día irrepetible en sus vidas: la ceremonia que unirá a la pareja para siempre. Sin embargo, la noche anterior todo se complica y lo que era fiesta, alegría y ajonjolí termina en drama: han perdido a Luis Alegre, uno de los fundadores del grupo de amigos. Los planes se tuercen y el mejor fin de semana de la historia de la cuadrilla se convierte en una noche angustiosa.

Teen Wolf (De pelo en pecho)

Íñigo Errejón destaca por su inteligencia y oratoria sobre el resto de la clase. Un grupo de compañeros le persigue, le incomoda y abusa de su confianza. Su aspecto aniñado e imberbe hace de él la perfecta diana de mofas y chistes. Pero Íñigo guarda un secreto heredado: el “núcleo irradiador”, que ha transformado, generación tras generación, a la familia en licántropos ambiciosos. En el baile de fin de curso, en Vistalegre, decide dejar de vivir encerrado en la taquilla y aullar sobre el techo de los camiones. Errejón abandonará la pubertad vestido de traje blanco, gafas de sol y machacando el aro del equipo contrario.

La guerra de los Rose

Una pareja que vive un matrimonio feliz mandan al garete la relación por un incidente inesperado: Pablo invitó a Alberto a formar parte de la familia. A Íñigo nunca le gustaron los tríos y, aunque en un principio acepta sin rechistar la presencia incómoda del invitado, la traición deriva en un conflicto a vida o muerte en la casa que comparten desde hace tres años, Vistalegre. Cada uno hará todo lo que esté en su mano -y en su perversa imaginación- para quedarse con el hogar mientras se divorcian y se hacen la vida imposible. El lugar donde convivían en paz y armonía se convierte en una trampa mortal. Lo que parecía una comedia, termina en drama.

Los fantasmas atacan al jefe

En la víspera del evento más importante de su carrera, Pablo Iglesias recibe la visita de tres fantasmas que le hacen reflexionar sobre el rumbo que ha tomado como líder del partido: los sacrificios realizados, las amistades quemadas, las malas decisiones…

El fantasma del Vistalegre pasado le mostrará la ilusión del proyecto que comenzó hace tres años, la camaradería y la fraternidad. El fantasma del Vistalegre del presente le enseñará las consecuencias de sus actos en la actualidad, y su giro en un líder arisco y solitario. El del futuro no traerá buenas noticias, si sigue desmembrando al partido no llegarán lejos.

Supersalidos

En una de sus últimas noches como compañeros de partido, Pablo e Íñigo, dos amigos inadaptados, tropezarán con diversas dificultades para comprar bebidas para Vistalegre, una fiesta a la que han invitado a muchos amigos y a las chicas de sus sueños. En su peripecia les acompañará el indescriptible Monedero, otro inadaptado que acaba de comprarse un carnet falso para que le sirva de salvoconducto a la fiesta del año, en la que pretenden perder su virginidad política y convertirse en los más populares del lugar.

Atrapado en el tiempo

Llega el día más esperado del año: Vistalegre. Allí se decidirá el futuro del partido, las bases que lo regirán y las políticas del futuro. La jornada termina con la victoria sorprendente de Íñigo Errejón. Pablo Iglesias que se toma unas cervezas en la Morada y se va abatido a la cama.

Suena el despertador, se arregla, toma su café y mira el calendario: todavía es 11 de febrero. El día se repite y tiene que regresar a Vistalegre. Repetir el mismo día le da una oportunidad para cambiar la situación y ganar el congreso: ¿tendrá que girar al centro para conseguirlo?

Risky Business

Íñigo es un joven universitario muy responsable. Un chico en el que cualquiera puede confiar, pero ha sido bueno durante demasiado tiempo: el CIS descubre que la valoración del líder del grupo al que pertenece cae en picado, que el proyecto no avanza y necesita convencer a los votantes del PSOE para llegar al Gobierno. Errejón da un paso adelante y se prepara para para rebelarse contra el libre albedrío y la doctrina única que trata de imponer el nuevo grupo de amistades de Pablo. Mientras se prepara para el gran debate, agarra una escoba y ensaya su discurso, en camisa y calzoncillos. Las gafas de sol no le harán falta. De fondo suena Crazy in Love, de Beyoncé.