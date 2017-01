Los Gaudí plagian un cortometraje en su entrega de premios

Todo iba según lo previsto en los Premios Gaudí que se celebraron ayer. Un monstruo viene a verme y La próxima piel arrasaban y la gente comentaba lo graciosa y ágil que estaba siendo la gala. Pero algo se torció. De repente twitter era un hervidero que acusaba de plagio a la Academia de Cine Catalán, organizadora del evento, por copiar la idea y el desarrollo de un cortometraje español en uno de sus gags.

El trabajo en cuestión está escrito y dirigido por Javier Giner, director de cortometrajes como El amor me queda grande y De la Puríssima, anatomía de una criminal, que fue uno de los primeros en advertir en twitter de lo que estaba ocurriendo. Su corto Puerta a puerta, realizado para el programa de televisión Alaska y Coronas, había sido replicado en la gala de los Gaudí por el presentador y humorista Bruno Oro, que hasta habían mantenido el nombre del trabajo en su gag: El porta a porta del Bruno Oro.

En ambos trabajos un 'vendedor' va casa por casa llamando a los vecinos para convencerles de las virtudes de nuestro cine frente a sus prejuicios o pasotismo habitual. Tanto el realizador del corto original como el guionista del programa de televisión donde se emitió, Paco Tomás, pidieron rápidamente una explicación a la Academia del Cine Catalán. EL ESPAÑOL ha hablado con su director, que vivió con estupor todo lo vivido ayer. Se enteró por el director de fotografía del cortometraje, Pol Turrens, que estaba presente en la gala y también se sorprendió al ver el gag de la ceremonia.

'Puerta a puerta'

Le molesta el hecho de que no le hubieran pedido un permiso que él hubiera dado encantado. “Si me hubiesen pedido Puerta a Puerta lo hubiese cedido gratis, porque amo el cine catalán y hubiese hecho todo lo que estuviese en mi mano para que los Gaudí saliesen lo mejor posible”, explica mientras piensa si actuará legalmente o no. “Todavía no sé si voy a tomar alguna medida, porque ocurrió anoche y me ha pillado tan de sorpresa y me parece tan increíble que tengo que reflexionarlo un poco. He mostrado mi indignación de la forma mas inmediata posible que es en las redes sociales, pero es algo que no puede pasar desapercibido tratándose de una ceremonia de premios donde se premia la creatividad de muchísimas personas”, añade.

Si me hubiesen pedido Puerta a Puerta lo hubiese cedido gratis, porque amo el cine catalán y hubiese hecho todo lo que estuviese en mi mano para que los Gaudí saliesen lo mejor posible

Para Giner los responsables son el equipo creativo de la gala, y deja claro que no tiene nada en contra de la Academia de Cine Catalán. “Mi indignación está dirigida a la Academia como representante de los Premios, pero ellos son una representación metafórica, los responsables son los creadores de la gala, los guionistas y los directores, pero no sé quiénes son esas personas”, cuenta a este periódico.

Sin disculpas ni explicación

A pesar del revuelo provocado ayer en redes sociales, nadie de los Premios Gaudí o del equipo creativo de la gala se ha puesto en contacto con él para darle una explicación. “No he recibido ningún tipo de respuesta ni me han contactado, de hecho el director de foto del corto, que es académico de allí, etiquetó en varios de los tuits que puso al director de la gala y él dio 'Me gusta' a esos tuits”, añade.

El director de Puerta a Puerta no estaba viendo la gala en directo, pero varios mensajes le avisaron de que estaban “fusilando” su trabajo. Cuando llegó a casa y pudo ver el gag de la gala descubrió que era un plagio.

“Vi lo que habían hecho y era, evidentemente, un plagio descarado. Es un plagio de situación, de personajes, es el cine catalán el que llama a puerta a puerta en vez del cine español. Está adaptado para que entre dentro de la ceremonia de los Gaudí, pero hay hasta planos idénticos, todo es calcado. No es una réplica exacta, cambias cosas, el cómo va vestido, que en vez de una chica joven sea una chica mayor... son adaptaciones, pero la idea es idéntica. Me parece muy grave que una Academia de Cine y unos premios que están dando discursos acerca de la creación artística y en contra de la globalización durante toda la noche, hayan comenzado la gala plagiando un corto”, zanja mientras espera una respuesta o una disculpa que ya tarda.