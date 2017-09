Antonio Carmona: la dura muerte de su padre y ocho cosas más que no sabías de él

Antonio Carmona (52 años) abrirá su casa a Bertín Osborne (62) este martes para mostrarle que no es el único que desprende arte entre esas cuatro paredes. El clan Carmona se monta 'una fiesta gitana' en su gran hogar de Caños de Meca junto a la cantante Niña Pastori (39) y el actor Imanol Arias (61).

Una de las grandes protagonistas de la noche va a ser la matriarca de la familia. La madre de Antonio mostrará ante millones de espectadores porqué es en gran parte la culpable de que su hijo haya heredado tanta raza y el salero flamenco. Pero las emociones no solo estarán encarnadas por la progenitora, ya que el propio presentador no podrá evitar las lágrimas en un momento del programa en el que la música flamenca inundará la terraza de Carmona hasta el punto de que Bertín se verá obligado a abandonar la escena.

Escena del programa de este martes con Bertín, Antonio Carmona y su madre cocinando en el exterior.

Muchas son las reveladoras declaraciones que dejará el programa de este martes por la noche, pero JALEOS ha recopilado algunos de los episodios vitales más importantes del cantante que no se verán en prime time y algunos factores clave que son los responsables de su personalidad:

Primer aniversario de la muerte de su padre

El guitarrista flamenco Juan Habichuela murió en junio de 2016 a los 83 años de edad. Llevaba años enfermo de alzheimer y tras una larga lucha falleció el pasado verano, aunque Antonio afirma que "todavía no le ha llorado". Y es que no puede dejar de recordarlo, ya que le siente en toda su música: "Mi padre está dando vueltas por ahí en todas las canciones, y además, todas están compuestas en compañía de una guitarra, y mi padre era guitarrista. Mi padre ha sido un templo para mí". Sin embargo, sí le ha dedicado un tema de su nuevo disco, Mencanta, en el que valora todo lo que fue su padre y lo importante que es vivir de lo que te gusta.

El porqué de plantar una higuera en su casa

"Recuerdo el olor de la higuera y a mi padre y mi madre enamorados. Yo tenía unos diez años. Los recuerdo a los dos, superjóvenes, guapísimos y muy enamorados, con mucho amor, bajo la higuera", contó en una entrevista al diario ABC. De ahí que su cabeza le llevara a crear la canción La higuera y que en su terreno gaditano decidiera plantar alguno: "Acabo de poner varios en una parcelita que tengo en Cádiz, para que me recuerde ese amor eterno que tenían".

Antonio Carmona y Mariola Orellana, en un evento en 2016. Gtres

La 'paya' que le robó el corazón

Para su familia gitana fue una auténtica revolución anunciarles que tenía una relación de noviazgo con Mariola Orellana. Pero fue aún más impactante contarles que había decidido dar el gran paso con ella y casarse. El 'shock' inicial dio paso a la aceptación del clan, pues cuando la conocieron comprendieron que no podían oponerse a ese fiel amor.

La boda se celebró por lo civil a principios de los años 90, pero hicieron un reboda en 2012 en la que el cantante cumplió la promesa que le hizo a su ya esposa de casarse por el rito religioso. Tienen dos hijas en común, Marina y Lucía, quienes también han demostrado tener dotes para la música.

Dejaría los escenarios si...

...le ofrecieran hacer música para el cine. Pero es su única excepción y en realidad jamás dejaría las tablas definitivamente, sino momentáneamente para centrarse en ese compromiso con el medio cinematográfico. Con lo que le costó subirse a los escenarios y que su música fusión fuera comprendida por el público, le sería casi imposible bajarse de él por cualquier motivo.

La pesadilla de los vecinos

En la reunión con Bertín, Antonio estará rodeado de grandes amigos, una escena que suele ser habitual en su casa, donde siempre hay artistas y buen ambiente. Ese aspecto también lo heredó y vivió con sus padres, tal y como narró en una entrevista este pasada primavera: "Mi padre llegaba a casa a las cuatro de la mañana con artistas, con Camarón, con Chocolate... mi madre se ponía a hacer tortilla de patatas para todos... Cuando hacíamos eso en nuestra casa de Madrid, en Campamento, las paredes eran así de finitas y los vecinos al día siguiente nos decían: Joe vaya juerga os pegasteis ayer, ¿no?".

El verdadero motivo por el que dejó España

Tras la separación del grupo Ketama Antonio abandonó el país y muchos no comprendieron la causa de esa 'fuga' al otro lado del Atlántico: "Aquí hay mucha amnesia cultural. Se olvidan de lo que los artistas han hecho enseguida. Eso en América no es así. Todos me siguen considerando una institución, pero en España, llegó un momento en el que me dije, ¿qué es lo que me queda? ¿Acabar en un reality show haciendo el ridículo?", explicó en una reciente entrevista.

La unión de las guitarras y las raquetas

Apenas unos días antes del fallecimiento de su padre, el clan Carmona se fue de boda. El sobrino de Antonio, Juan Carmona Jr, se dio el 'sí, quiero' con Sara Verdasco, hermana del tenista Fernando Verdasco. La música y el deporte son dos disciplinas muy saludables para el cuerpo y el alma, por lo que la celebración del enlace fue toda una fiesta donde seguro no faltó un gran canto al amor.

En el centro de la foto, los novios, Juan Carmona y Sara Verdasco, rodeados de Antonio, su mujer y sus dos hijas. Gtres

Una libreta y un boli BIC en su bolsillo, y comida casera en su 'buche'

Por la carretera o en reuniones con amigos son dos escenarios en los que le puede entrar tanto la inspiración como el hambre. Por eso nunca deja de tener a mano un bloc de notas y un bolígrafo para ese momento en el que llegan las musas. Del mismo modo, también tiene apuntados sus locales favoritos para llenar el estómago. Le encanta perderse por las creaciones del chef Floren Domezáin, un experto del trato de las verduras, pero cuando quiere darse un gran atracón, su perdición es la carne. Y donde más a gusto se encuentra es sentado en los restaurantes que ofrecen comida casera, como en 'Venta Don Quijote' de Puerto Lápice, en Castilla La Mancha, un lugar al que le llevaban de pequeño tanto su abuelo como su padre.

Sus razones de peso para no tener miedo a nada

Antonio se define como "un valiente". Una definición que, según él, todos veríamos decir de nosotros mismos. "La vida, el paso de los años y las experiencias que vives te van haciendo madurar y te hacen enfrentarte al miedo y aprender a no temerlo", dijo en el programa Hora Punta hace unas semanas. "Estoy en una etapa en la que puedo decir que soy alguien valiente, porque he visto a mi alrededor la tragedia y de hecho, tanto mi sobrino, que murió jovencísimo con 23 años, como la fortaleza de mi padre durante años, todos me han demostrado que hay que irse sin miedo".

Por eso, actualmente Carmona solo se centra en lo positivo, en la gran familia que tiene, en el futuro que le espera de nuevo en los escenarios y en el pasado lleno de éxitos que cargará con orgullo a sus espaldas siempre. Y es que haber llenado estadios de España y Latinoamérica y haber sido telonero de Prince, The Rolling Stones y de Frank Sinatra vence todo tipo de miedos.