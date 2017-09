Las imágenes que muestran a la nueva María José Campanario

María José Campanario (38 años) cumple ya prácticamente dos meses de ingreso en la clínica de salud mental El Seranil y poco a poco va mostrando claras mejorías, al menos en el aspecto. Así se ha podido confirmar en la última corrida de toros de Peralta, Navarra, de Jesulín de Ubrique (43) este fin de semana y a la que sorprendentemente acudió su mujer.

La odontóloga no se dejó ver hasta que su marido terminó la faena en la plaza y volvió al hotel junto a ella, momento en el que aprovecharon la tarde para salir a pasear juntos por la localidad navarra. A su salida pudimos ver a una María José muy cambiada: con el cabello en su color habitual, con un moreno envidiable, un estilo veraniego y una perpetua sonrisa en la cara.

María José Campanario, en su última aparición pública. Gtres

Esa imagen contrasta mucho con la que teníamos de la esposa del diestro hasta ahora. Ha dejado atrás el rubio platino, la coleta y las gafas de sol a las que nos tenía acostumbrados en sus salidas periódicas del centro de salud y hoy luce una imagen más saludable con el pelo al viento en tono castaño y la mirada limpia.

Ella misma comentó hace unos días que los médicos están consiguiendo estabilizar su estado y van encontrando la solución a su medicación para la fibromialgia. Las horas de sueño han aumentado y se la ve más activa que en sus paseos rutinarios, algo que demuestra que avanza adecuadamente en su recuperación.

Durante el verano son muchas las muestras de cariño y atención que ha tenido Jesulín con su mujer, pero varios medios han señalado esta última semana que el matrimonio no estaría pasando por su mejor momento. Quizá para callar esos rumores o simplemente para cambiar de aires, la pareja ha reaparecido unida en Peralta, en una cita que no se esperaba a Campanario. El torero no viajó junto a su cuadrilla el día antes de la corrida como estaba acordado, y prefirió conducir nueve horas en coche de madrugada para hacerlo junto a su mujer y tener la presencia de su esposa en el norte. Un gesto que dista mucho de las informaciones que hablan de crisis matrimonial.

