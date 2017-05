Risto Mejide responde a las críticas: "La semana que viene traeremos a una calientabragas"

En vez de zanjar la polémica, Risto Mejide (42 años) la ha avivado aún más si cabe. El publicista ha respondido a las críticas por el desafortunado comentario que pronunció la noche del lunes en el estreno All you need is love… o no y la respuesta no ha dejado indiferente a nadie. El publicista que calificó de "calientapollas" a una de las invitadas de su programa ha afirmado en su cuenta de Twitter que la semana que viene llevará a plató a una "calientabragas" para que no se diga.

El tuit ha vuelto a incendiar las redes y ha generado numerosos comentarios en contra del catalán. "Lo que eras y en lo que te has convertido", le reprocha una tuitera. "Ese concepto tan casposo y obsoleto ya se te ha ido de las manos", le dice otro usuario. "El calientabragas, la calientapollas y contigo el cabezanabo", afirma un tercero. Y así hasta más de medio centenar de mensajes criticando la actitud de Mejide.

All you need is love... o no aterrizó en Telecinco con un dato de share del 14,1% con un total de 1.783.000 espectadores, siendo lo segundo más visto de la noche. El espacio dedicado al amor y a las relaciones de pareja alcanzó su punto álgido durante el visionado de uno de los casos en Badajoz. Luis, un joven de Badajoz, se declaró a su compañero de piso, pero ésta le rechazó como algo más que amigos. Carlonia explicó que tenían una relación muy cariñosa y que cuando veían "películas juntos se cogían de la mano". "Lo que estoy pensando no lo puedo decir…", empezó señalando el presentado dubitativo para después añadir: "Pero esto en mi pueblo tiene un nombre. Qué coño, lo voy a decir. Esto es ser una calientapollas".

Esta polémica llega justo cuando quedan apenas 10 días para que Risto Mejide y su novia Laura Escanes (21) se den el 'sí, quiero' en una lujosa finca en Barcelona. "Me caso con esta belleza", escribía hace unos días el publicista en su cuenta de Instagram refiriéndose a la bloguera. Este fin de semana la novia ha disfrutado de su despedida de soltera en Ibiza con sus amigas. En la isla pitiusa aprovecharon el sol y la playa y no faltó una buena fiesta para celebrar que Escanes se convertirá en una mujer casada el próximo 20 de mayo.

