El día que Letizia se vistió como Belén Esteban ‘la princesa del pueblo’

Corría el año 2010, y las dos princesas, la de España y la del pueblo lucían el mismo vestido en la misma semana. Letizia(44 años) para la inauguración de la exposición 'In principio erat varbum. El Reino de León y sus beatos’ en León y Belén Esteban(43) para una presentación de calzado. Eventos diferentes y estilos totalmente opuestos, pero el mismo modelo de gasa y estampado scarf de Mango. Su precio 69 euros. La mujer de Felipe VI (49) lo combinó con un cinturón ancho y una rebeca de color gris, mientras que la de San Blas lo adornó con un fino cinturón trenzado.

¿Quién copió a quién? ¿fue simplemente una casualidad? Parece que lo que les pasó a Letizia y Belén solo fue fruto de una llamativa y curiosa coincidencia. Nada que ver con la copia descarada de esta semana de la monarca con un look calcado de Rania de Jordania (46) de camisa blanca de cuadros y falda de cuero entubada. Un look, que por cierto, llevó la esposa del rey Abadalá II (55)en su última visita a la capital española a finales del pasado año.

Pero Rania no es la única fuente de inspiración de la que bebe la reina Letizia a la hora de vestir. También se ha atrevido a copiar a otras royals. La prensa británica aseguró en 2103: "España parece haber encontrado un estilo para Doña Letizia y se ha inspirado en la duquesa de Cambridge". No son pocas las ocasiones en las que la española ha imitado un modelito de la que es considerada una de los referentes europeos en cuestión de moda. Lo curioso del caso entre estas dos mujeres es que sus look sport chic también son muy parecidos. Una imagen de ellas vestidas con camiseta de rayas con pantalón y chaqueta azules es solo una muestra de ello. Aunque haciendo honor a la verdad la esposa de Guillermo de Inglaterra (34) también ha copiado a Letizia en alguna ocasión. Sobre todo en lo referente a las joyas, cuyos gustos suelen ser tan similares que muchas veces lucen los mismos pendientes.

Muy contadas son también las veces en las que nuestra reina ha imitado el armario de Mary de Dinamarca (45). Cierto es que las dos son grandes fans de la firma de ropa Hugo Boss y que por eso sus diseños son repetidos. Por ejemplo, la reina de España usó el mismo top blanco de manga corta y ribete negro combinado con un pantalón negro de la casa de lujo alemana, que la mujer de Federico había lucido unas semanas antes.

Otra vez se decantó por un estilo lady formado por una falda negra con camisa blanca de manga larga, que Mary ya se había puesto en 2014. Letizia se lo puso un año después. También para la comunión de su hija la infanta Leonor, la monarca se inspiró en la misma combinación de Mary de Dinamarca con un vestido aguamarina y un abrigo guipur blanco.

De Hugo Boss también es una de las últimas adquisiciones del armario de Letizia. Se trata de un abrigo de lana virgen tricolor (gris, marrón y teja) valorado en 629 euros, que casualmente ya sacó Kylie Jenner, la más joven del clan Kardashian, unos meses antes. Casualmente también con este abrigo lució la misma falda y el mismo jersey de 129 euros que la hermana de Kim.