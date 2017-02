Lucía Villalón: “Chicharito me dejó abandonada en el hospital”

Lucía Villalón ha hecho su primera aparición pública desde que se conociera su ruptura con el futbolista mexicano Javier Hernández ‘Chicharito’. La periodista acudió al desfile de Jorge Vázquez, ya que su hermana, María, era una de las modelos. Para Lucía, su familia es muy importante. "Somos una piña. Ellos son los que siempre han estado a mi lado en lo bueno y lo malo".

Y es que Lucia, que llevaba un modelo del diseñador gallego, relató a EL ESPAÑOL cuáles fueron las verdaderas causas de su ruptura con Chicharito. En el mes de diciembre tuvo que ser operada del pulmón después de dos Neumotorax y su todavía novio no dio señales de vida. "Apenas se interesó en venir a verme. En ese momento yo esperaba más y me sentí muy sola. A partir de allí comenzó el final de nuestra relación. Yo tengo claro que también he cometido errores, como todo el mundo, pero él me falló, me dejó abandonada en el hospital".

Hace unas semanas Lucía se enteraba por la prensa que su ex ya había comenzado otra relación con la mexicana Camila Sodi, sobrina de la cantante Thalía. La nueva pareja desde entonces no ha parado de exhibir su nuevo amor a través de las redes. A este respecto Lucia lo tiene claro: "Cada uno se retrata con sus actos. Ahora tenemos que rehacer nuestras vidas. Si él ha rehecho la suya, que le vaya muy bien".

Abandonó todo por amor

Lucía, que comenzó su relación con el futbolista en 2015, abandonó su trabajo y su país por amor y se marchó a vivir a Alemania con él una vez que dejaba el Real Madrid para fichar por el Bayer Leverkusen, lugar donde residía el jugador: "No me arrepiento. Lo hice en ese momento por amor. Lo que me duele es que lo que has sentido se termina".

La periodista, que ya ha retomado su carrera profesional, se marcha ahora unos días a Miami para estudiar futuros proyectos laborales. Y es que el Mundial está a la vuelta de la esquina y ya son muchas las cadenas en América que se rifan a la periodista, quien confirmó que no dudaría en entrevistar a su ex si la ocasión lo requiriera. "Definitivamente la mejor terapia para el desamor es el trabajo y los amigos. Si tuviera que entrevistarle, no pasaría nada. En mi profesión cumplo con mi trabajo", confiesa una Lucia que a pesar de tener claro que no habrá reconciliación, no está cerrada a un nuevo amor. "No me planteo nada a corto plazo, pero en estas cosas nunca se sabe", indica. Lo que sí tiene más que claro es que no volverá a tropezar en la misma piedra. "Jamás me enamoraré de otro futbolista", asegura.