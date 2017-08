¿Cómo una madre de tres hijos llega hasta la cúpula de una compañía como Google en un país como este, que tan difícil pone a la mujer la conciliación laboral y familiar?

Trabajando muy duro, esforzándose, preparándose y formándose muy bien y tratando de rodearse de gente excepcional. Es parte de los ingredientes del éxito, tanto en lo personal como en lo profesional. Todo lo que he conseguido, no lo he conseguido sola. Lo he logrado gracias a tener debajo de mí a grandísimos profesionales y equipos. Y ese es parte del éxito.

No sólo eso. En ese equipo, ella entiende que en su vida personal es clave contar con un compañero “absolutamente excepcional” que la ha apoyado en el camino. No sólo eso. El día a día de un gran directivo con una familia amplia implica una organización al milímetro de la logística del día a día.

¿Cuáles son los tres o cuatro ingredientes que debe tener un perfil directivo de una gran compañía?

Para ser directivo hoy en una compañía indiscutiblemente necesitas tener una gran visión estratégica y ser capaz de entender y abordar problemas complejos. Además, debes ser capaz de analizar dónde está tu empresa, dónde está el mercado, hacia dónde va y entender muy bien esas tendencias y ser capaz de marcar esa dirección. A eso hay que añadir una gran capacidad de comunicación, porque un directivo tiene que entusiasmar a su equipo. Otro ingrediente fundamental es la capacidad de liderazgo.

Estamos en un mundo que no va de lo que hacemos nosotros solos sino de lo que hacemos con nuestros equipos y con un montón de gente cada vez más especializada. Y por último, debes estar muy abierto al cambio, con mucha curiosidad, muy abierta a hacerse preguntas difíciles y demostrar que no quieres estar sentado y agarrado a la silla.

¿Ser mujer ha sido una dificultad añadida?

Ser mujer tiene sus beneficios y sus inconvenientes. Lo que hay que saber es jugarlos y jugarlos bien. Para mí, el beneficio es que somos menos y, por tanto, mucho más visibles. Normalmente te mueves donde casi siempre hay hombres y la gente se queda con tu cara, sabe quién eres y por tanto tienes la oportunidad de ser recordada mucho más.

El gran inconveniente es que eres diferente para lo bueno y para lo malo. Nuestro estilo de dirección es distinto y generalmente esto viene juzgado por hombres, que son los que te tienen que promocionar, los que te tienen que apoyar y no siempre entienden que ese estilo pueda ser tan efectivo como el de ellos siendo diferente.

No es lo único que señala. Hay una tercera dificultad: la importancia que le otorgan las mujeres a poder compaginar la vida laboral y personal. “En el entorno en que vivimos es un reto de narices”, admite.