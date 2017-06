Las cuentas cuadran. En 2016 elevasteis las ventas un 17%, hasta los 82 millones de euros. ¿Qué planes tenéis para éste?

Después de haber abierto muchos establecimientos en los últimos 3 o 4 años, ahora queremos pararnos a mejorar la red de las tiendas con las que ya contamos. Estamos poniendo a prueba nuevos diseños incluso para la decoración de las tiendas, viendo qué funciona mejor. Además, estamos profesionalizando la plantilla cada vez más.

Asegura que lo suyo no son las fotografías, pero Álvaro escoge el showroom en el que le vamos a retratar. Estos showroom son microcosmos dentro de la sede. Trasladan al que entra a cualquiera de sus más de 180 tiendas. Explica que muchos de los muebles que lo decoran los rescatan del anticuario de un amigo. Otra vez el estilo de El Ganso, presente incluso en su página web.

¿Qué supone para el Ganso la venta online? El pasado ejercicio invertisteis 360.000 euros en proyectos digitales, ¿qué resultado está dando?

Sin duda, es la tienda número uno. Mi hermano Clemente ha puesto mucho de su esfuerzo en ello. Ahora mismo, la acabamos de renovar y siempre estamos invirtiendo recursos en ella. Además, las zonas a las que más envíos hacemos son también las zonas donde las tiendas triunfan. La compra online es esencial para nosotros.

Álvaro se desenvuelve bien ante la cámara. No está mal esto de las fotos. Sacamos al descampado una de las ‘sillas Ganso’ para continuar la sesión bajo un sol de justicia. Geometría, formalidad y diversión algo descarada, tanto para ellos como para ellas.

El Ganso nació como una firma de moda masculina, pero cada vez hay más espacio para la moda femenina, ¿hacia dónde vais?

La mujer estuvo desde la primera tienda, y la línea femenina tiene que seguir el mismo denominador: un estilo elegante pero a la vez canalla y gamberro. Es cierto que la ropa de mujer ocupa un tercio de cada tienda, y hay algunos establecimientos en los que funciona muy bien. Tenemos que reforzar esos puntos donde funciona bien. Al final, ofrecemos un estilo que otras marcas no dan.

Porque… ¿para quién está hecho El Ganso?

Cuanto más universales seamos, mejor. Es curioso que vemos a gente de 70 años con nuestra ropa, pero también a jóvenes de 15. Al fin y al cabo, queremos un estilo que le guste a todo el mundo. Es difícil que te reconozcan por esto y no por el logo, nosotros tenemos un ADN. Nosotros vamos a eso.

Ese ADN no les ha abandonado desde que eran unos niños que correteaban frente a su abuelo. Álvaro sabe que el estilo de su compañía se detecta a simple vista. Quizá su abuelo también acabó rindiéndose a sus diseños que ahora ven paseando por la calle en gentes de todas las edades. Gusta, pero aunque no fuera así ellos, desde luego, no podrían hacerlo de otra forma. Es su sueño hecho empresa.